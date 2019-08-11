Путин прокатился на мотоцикле по Крыму

Российский лидер поехал в Крым, чтобы посетить байкерское шоу "Тень Вавилона", организаторами которого являются "Ночные волки". На мотослет в Севастополе Путин прибыл во главе колонны байкеров.

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AFP/SCANPIX

Политик самостоятельно вел мотоцикл "Урал" с коляской, в которой сидел глава округа Сергей Аксенов, а за спиной президента России находился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Справа от Путина ехал лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, более известный как Хирург. К мотоциклу Залдостанова был прикреплен флаг РФ с символом, который был похож на герб СССР, но с российским двуглавым орлом вместо земного шара с серпом и молотом.

На официальном сайте Кремля отмечается, что представления "Ночных волков" всегда основаны на сюжетах из советской и российской истории. Обычно, тема мероприятий связаны с "важными военными победами".

Как отмечает BBC, Путин дружит с "Ночными волками" уже давно. Байкеры из мотоклуба постоянно участвуют в мероприятиях в его поддержку.

"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - похвалил Путин мотоциклистов.