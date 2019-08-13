Реформа самоуправлений: под Ригой появится Улброкский край

После консультаций со 114 самоуправлениями VARAM направило на согласование концептуальный доклад об административно-территориальном делении в рамках реформы самоуправлений.

С учетом динамики численности населения, привычек перемещения и использования услуг министерство изменило первоначальное административно-территориальное деление в окрестностях Риги и предлагает создать здесь

еще один край с административным центром в Улброке, который объединял бы Ропажский, Стопиньский и Гаркалнский края и включал в себя также город Вангажи, который первоначально планировалось включить в состав Сигулдского края.

Эти изменения затрагивают также Саласпилсский край, который в новом проекте территориального деления останется в прежних границах, и объединенный Адажский край, в который больше не предполагается включать Гаркалнский край.

Планируется, что в Адажском крае объединяться Царникавский, Адажский, Сейский и Саулкрастский края, а число жителей нового края составит 28 800 человек. Административным центром края станет город Адажи.

Таким образом, новая модель административно-территориального деления предусматривает сокращение количества самоуправлений со 119 до 36, а не 35, как планировалось ранее.

Документ направлен на согласование министерствам финансов и юстиции, Межведомственному координационному центру и Латвийскому союзу самоуправлений.