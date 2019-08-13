В Риге нашли нелегальный цех: изъята почти тонна мяса птицы

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла почти тонну мяса птицы в нелегальном цеху в Риге, на ул. Лубанас, где в противоречащих требованиям гигиены условиях разделывали мясо птицы неизвестного происхождения, которое затем продавали на Центральном рынке.
В ходе проверки выяснилось, что предприятие, которое может заниматься только хранением мясных продуктов, производило с мясом и другие действия, которые должны обязательно согласовываться с PVD.
При разделке птицы не соблюдался температурный режим, не было нужного оборудования, подачи проточной воды, продукция не маркировалась, у нее нет документов, подтверждающих происхождение, рассказали в PVD.
PVD сообщает, что из оборота изъята почти тонна мяса птицы. Заведено административное дело.
Галерея: PVD изъяла почти тонну нелегального птичьего мяса