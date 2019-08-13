Вт, 13.08.2019
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В Риге нашли нелегальный цех: изъята почти тонна мяса птицы

Изъятое мясо.

ФОТО: PVD

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла почти тонну мяса птицы в нелегальном цеху в Риге, на ул. Лубанас, где в противоречащих требованиям гигиены условиях разделывали мясо птицы неизвестного происхождения, которое затем продавали на Центральном рынке.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие, которое может заниматься только хранением мясных продуктов, производило с мясом и другие действия, которые должны обязательно согласовываться с PVD.

При разделке птицы не соблюдался температурный режим, не было нужного оборудования, подачи проточной воды, продукция не маркировалась, у нее нет документов, подтверждающих происхождение, рассказали в PVD.

PVD сообщает, что из оборота изъята почти тонна мяса птицы. Заведено административное дело.

Галерея: PVD изъяла почти тонну нелегального птичьего мяса

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