Пингвины-геи из Берлинского зоопарка могут стать родителями

Обоим пингвинам доверили яйцо, которое снесла единственная самка из имеющихся в зоопарке птиц этого вида, пишет BBC со ссылкой на Berliner Zeitung.

Птицы уже некоторое время проявляли желание стать родителями. Работники зоопарка заметили, что перед тем как пингвины "усыновили" настоящее яйцо, они пытались высижавать камни и рыбу.

Если все пройдет успешно, "ребенок" пары гомосексуальных пингвинов может вылупиться уже в начале сентября.

Это будет первым случаем за последние 17 лет, когда в Берлинском зоопарке у королевских пингвинов появилось потомство.

Пока Скиппер и Пинг ведут себя как образцовые приемные родители. Птицы по очереди высиживают и охраняют яйцо.

Оба пингвина на самом деле сильно полюбили яйцо, однако работники зоопарка не знают, является ли оно оплодотворенным.