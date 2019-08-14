В Латвии утонул еще один человек

В этом году в Латвии утонули уже 66 человек.

Как сообщалось, среди стран ЕС Литва и Латвия занимают первые места по числу утонувших на 100 000 населения. По данным статистического бюро Eurostat, в 2016 году в ЕС было зарегистрировано 5537 смертей от случайного утопления, то есть 1,1 случая смертей на 100 000 населения. В Литве и Латвии этот показатель значительно выше - соответственно 6,5 и 6,1, а показатель Эстонии составляет 3,1 случая утопления на 100 000 населения.