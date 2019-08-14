В Даугавпилсе из-за конфликта 25-летней давности зарезали мужчину

10 августа в 22:24 Госполиция получила информацию от медиков, что в Даугавпилсе в квартире найден труп мужчины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти - несколькими колотыми ранами в области тела. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту намеренного убийства.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, вечером в субботу в квартиру к пострадавшему пришли двое мужчин - женщина, с которой у погибшего примерно 25 лет назад была конфликтная ситуация, и неизвестный ему мужчина.

Неизвестный, скорее всего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с пострадавшим, в том числе и припомнил ситуацию, произошедшую несколько десятилетий назад. Затем, в целях мести, он достал нож и нанес пострадавшему пять ударов, после чего вместе с женщиной покинул место происшествия.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили личность женщины и возможного убийцы, в результате чего в Риге был найден и задержан мужчина 1980 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за особо тяжкое преступление.

Полиция продолжает следствие, назначены необходимые экспертизы, выясняется связь погибшего мужчины и женщины 1975 года рождения в связи с упомянутым преступлением. Во вторник к мужчине была примерена мера пресечения - арест, а к женщине - не связанная с лишением свободы мера пресечения.