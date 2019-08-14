В Даугавпилсе из-за конфликта 25-летней давности зарезали мужчину

Госполиция получила информацию, что в Даугавпилсе в одной из квартир медики Службы неотложной помощи (NMPD) констатировали труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место событий незамедлительно прибыли сотрудники Даугавпилсского участка Госполиции, которые начали уголовные процесс и в результате оперативных мероприятий на этой неделе задержали возможного виновника.
10 августа в 22:24 Госполиция получила информацию от медиков, что в Даугавпилсе в квартире найден труп мужчины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти - несколькими колотыми ранами в области тела. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту намеренного убийства.
По имеющейся в распоряжении полиции информации, вечером в субботу в квартиру к пострадавшему пришли двое мужчин - женщина, с которой у погибшего примерно 25 лет назад была конфликтная ситуация, и неизвестный ему мужчина.
Неизвестный, скорее всего, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с пострадавшим, в том числе и припомнил ситуацию, произошедшую несколько десятилетий назад. Затем, в целях мести, он достал нож и нанес пострадавшему пять ударов, после чего вместе с женщиной покинул место происшествия.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили личность женщины и возможного убийцы, в результате чего в Риге был найден и задержан мужчина 1980 года рождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за особо тяжкое преступление.
Полиция продолжает следствие, назначены необходимые экспертизы, выясняется связь погибшего мужчины и женщины 1975 года рождения в связи с упомянутым преступлением. Во вторник к мужчине была примерена мера пресечения - арест, а к женщине - не связанная с лишением свободы мера пресечения.
За убийство подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.