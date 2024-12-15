Если Россия решит начать вторжение на территорию стран НАТО, наиболее вероятным направлением станет Сувалкский коридор. Этот стратегический участок соединяет страны Балтии с Польшей и другими государствами-членами альянса, а также отделяет российский эксклав - Калининградскую область - от Беларуси. Американское издание Newsweek опубликовало карту возможной линии фронта в случае такого сценария.
Опубликована карта вероятной линии фронта в случае Третьей мировой войны
Эксперты считают, что основными горячими точками могут стать балтийские страны, Финляндия и Сувалкский коридор. Угроза с востока заставила Латвию, Эстонию и Литву уже в начале года договориться о значительном усилении своих сухопутных границ с Россией и Беларусью.
В октябре НАТО предприняло дополнительные шаги для укрепления региона, открыв в немецком городе Росток командный центр оперативной группы "Балтийское море".
В зоне потенциальной российской агрессии остаются не только члены НАТО. Под угрозой находятся также Грузия и Молдова, которые не входят в альянс.
Кроме того, Кремль может оказать давление на Боснию и Герцеговину, а также на Сербию. Турция, как страна, граничащая с Южным Кавказом, включая Грузию, также может столкнуться с дестабилизирующими действиями.
Newsweek напоминает, что лидеры европейских стран неоднократно предупреждали: вторжение России в Украину - лишь первый шаг.
В материале издания указывается, что опубликованная карта демонстрирует потенциальные линии фронта, если Владимир Путин решит расширить войну на территорию Европы.
Кремль уже сейчас позиционирует войну против Украины как "конфликт между Москвой и НАТО". Однако поскольку Украина не является членом альянса, НАТО официально не участвует в боевых действиях против России.
Ситуация может кардинально измениться, если Москва начнет агрессию против стран альянса. Согласно пятой статье Устава НАТО, нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех.
Бывший командующий многонациональным корпусом НАТО в Северо-Восточной Европе генерал-лейтенант Юрген Йоахим фон Зандарт считает, что Россия может попробовать проверить готовность альянса применить пятую статью. Например, через ограниченный захват территории одного из его членов.
Зандарт подчеркивает, что балтийские страны могут стать "испытательным полигоном" для проверки единства НАТО. Эстония, Латвия и Литва, где проживает значительное русскоязычное население, могут быть выбраны Кремлем как удобный объект для провокаций. Кремль традиционно использует "защиту русскоязычного населения" как оправдание своих действий.
Эксперты предупреждают, что нападение России на НАТО с высокой вероятностью станет началом Третьей мировой войны. Однако последствия и дальнейшая эскалация в таком случае практически непредсказуемы.
Тем не менее профессор политологии Уильям Макс считает, что если НАТО сохранит единство, несмотря на попытки Кремля посеять разобщенность, это значительно снизит шансы Путина на расширение войны за пределы Украины.
Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Кааль предупреждает, что Россия продолжает подготовку к возможному вооруженному конфликту с Западом. Однако, по его мнению, Москва сначала может попытаться расколоть НАТО через локальные операции.
Цель таких операций - проверить готовность стран альянса применить пятую статью Устава. В случае слабой реакции Кремль может пойти на дальнейшую эскалацию.
Швеция и Финляндия, отказавшиеся от политики нейтралитета после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, уже начали готовить своих граждан к возможному военному конфликту.
В ноябре Швеция разослала миллионы буклетов с рекомендациями, как действовать в случае войны. Руководитель шведского Агентства гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях (MSB) Микаэль Фриселл подчеркнул: "Ситуация с безопасностью серьезная. Мы должны быть готовы к кризисам и даже к возможной войне".
Финляндия запустила специальный веб-сайт, где собрана информация о подготовке к различным кризисам.
Обе страны вступили в НАТО, завершив десятилетия военного нейтралитета. Этот шаг стал ответом на российскую агрессию и кардинально изменил стратегический баланс в регионе.
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