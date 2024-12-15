Опубликована карта вероятной линии фронта в случае Третьей мировой войны

Эксперты считают, что основными горячими точками могут стать балтийские страны, Финляндия и Сувалкский коридор. Угроза с востока заставила Латвию, Эстонию и Литву уже в начале года договориться о значительном усилении своих сухопутных границ с Россией и Беларусью.

В октябре НАТО предприняло дополнительные шаги для укрепления региона, открыв в немецком городе Росток командный центр оперативной группы "Балтийское море".

"Точки соприкосновения" России и Запада - линия фронта возможной войны Фото: Ekrānuzņēmums no Newsweek

В зоне потенциальной российской агрессии остаются не только члены НАТО. Под угрозой находятся также Грузия и Молдова, которые не входят в альянс.

Кроме того, Кремль может оказать давление на Боснию и Герцеговину, а также на Сербию. Турция, как страна, граничащая с Южным Кавказом, включая Грузию, также может столкнуться с дестабилизирующими действиями.

Newsweek напоминает, что лидеры европейских стран неоднократно предупреждали: вторжение России в Украину - лишь первый шаг.

В материале издания указывается, что опубликованная карта демонстрирует потенциальные линии фронта, если Владимир Путин решит расширить войну на территорию Европы.