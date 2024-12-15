ВИДЕО Северокорейские солдаты в Курской области по ошибке расстреляли восемь кадыровцев

Северокорейские войска несут потери не только из-за внутренних ошибок. Украинская сторона сообщает о многочисленных случаях поражения этих подразделений украинскими беспилотниками. На одной из позиций в Курской области северокорейские военные подверглись массированному удару дронов, что привело к новым потерям.

Общие потери объединенных российских и северокорейских сил, по данным украинской разведки, к 14 декабря составляют около 200 человек.

🚨 Russia: North Korean soldiers opened fire on Kadyrov's Akhmat 'special forces' convoy killing at least 8 Chechens in Kursk region. — GUR

So far, North Korea has suffered around 200 casualties in the war according to Ukrainian intelligence. pic.twitter.com/RpvRG3WRfX — Igor Sushko (@igorsushko) December 14, 2024

По информации Главного управления разведки (ГУР) Украины, языковой барьер серьезно затрудняет управление и взаимодействие между российскими и северокорейскими военными. Именно это стало ключевой причиной инцидента, когда северокорейские солдаты расстреляли транспортные средства батальона "Ахмат", приняв их за вражеские.

В результате этого трагического эпизода погибли восемь бойцов из числа кадыровцев.

It has been claimed that this is a video of North Korean infantry attacking in Kursk. A few of points:



Firstly, this isn't a human wave assault, as there's no fighting. Around 40 soldiers can be counted, which means it's likely a platoon on the move through an open field. 1/ pic.twitter.com/eynQxZNXar — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) December 14, 2024

ГУР отмечает, что на местах размещения северокорейских войск Россия ввела особый режим контрразведки. Попасть на территорию, где дислоцированы подразделения КНДР, можно только после проверки сотрудниками ФСБ. У российских солдат и офицеров изымают телефоны и другие устройства, чтобы предотвратить утечку информации.

По данным украинской разведки, на территории России сейчас находится около 11 тысяч солдат армии КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подтвердил, что у Украины есть доказательства использования Россией северокорейских военных в наступательных действиях в Курской области.

Видео: Первые кадры с северокорейскими солдатами в Курской области РФ

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