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ВИДЕО Северокорейские солдаты в Курской области по ошибке расстреляли восемь кадыровцев

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Первые кадры северокорейских солдат в Курской области РФ
Первые кадры северокорейских солдат в Курской области РФ Фото: Ekrānuzņēmums no video

Украинская разведка сообщает, что Россия начала привлекать северокорейских военных к боевым операциям на территории Курской области. Солдаты КНДР действуют в составе объединенных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск. Однако нестыковки в координации привели к трагедии: северокорейские военные по ошибке открыли огонь по колонне батальона "Ахмат", убив восемь бойцов.

Северокорейские войска несут потери не только из-за внутренних ошибок. Украинская сторона сообщает о многочисленных случаях поражения этих подразделений украинскими беспилотниками. На одной из позиций в Курской области северокорейские военные подверглись массированному удару дронов, что привело к новым потерям.

Общие потери объединенных российских и северокорейских сил, по данным украинской разведки, к 14 декабря составляют около 200 человек.

По информации Главного управления разведки (ГУР) Украины, языковой барьер серьезно затрудняет управление и взаимодействие между российскими и северокорейскими военными. Именно это стало ключевой причиной инцидента, когда северокорейские солдаты расстреляли транспортные средства батальона "Ахмат", приняв их за вражеские.

В результате этого трагического эпизода погибли восемь бойцов из числа кадыровцев.

ГУР отмечает, что на местах размещения северокорейских войск Россия ввела особый режим контрразведки. Попасть на территорию, где дислоцированы подразделения КНДР, можно только после проверки сотрудниками ФСБ. У российских солдат и офицеров изымают телефоны и другие устройства, чтобы предотвратить утечку информации.

По данным украинской разведки, на территории России сейчас находится около 11 тысяч солдат армии КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подтвердил, что у Украины есть доказательства использования Россией северокорейских военных в наступательных действиях в Курской области.

Видео: Первые кадры с северокорейскими солдатами в Курской области РФ

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