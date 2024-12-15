В Резекне планируют закрывать кладбища на ночь

Если планируемые работы могут повлиять на инфраструктуру, например, при изменении рельефа или установке фундаментов для памятников, потребуется дополнительное согласование с градостроительным отделом.

Для сохранения визуального единства кладбищ введены ограничения на высоту элементов благоустройства. Бордюры не должны превышать 20 сантиметров, а декоративные заборы - 70 сантиметров. Эти меры упрощают уход за территорией, повышают безопасность и предотвращают травмы, связанные с возможными препятствиями.

В проекте предлагается ограничить посадку деревьев и кустарников на кладбищах, чтобы избежать повреждения инфраструктуры. Корни растений могут разрушать бордюры, памятники и дорожки, увеличивая расходы на содержание кладбищ. Опавшие листья и ветки создают дополнительные сложности в уборке, мешая владельцам соседних участков.

Старые или плохо ухоженные деревья могут представлять угрозу. Их ветви могут ломаться, а сами деревья падать из-за ослабленных корней. Крупные растения способны разрастаться за пределы участка, нарушая эстетику и мешая соседним могилам.

"Эти меры позволят сохранить безопасность и долговечность кладбищ, предотвратить повреждение инфраструктуры и минимизировать конфликты между владельцами участков. Они также обеспечат экологически устойчивое управление территорией в интересах всего общества," - подчеркнули в самоуправлении.

Власти Резекне призывают жителей до 20 декабря активно высказывать свои предложения и замечания по проекту новых правил.

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