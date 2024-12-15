В Резекне предложили закрывать городские кладбища в темное время суток. Эта мера предусмотрена в проекте новых правил "О работе и содержании кладбищ города Резекне". Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение.
В Резекне планируют закрывать кладбища на ночь
В октябре временная администрация Резекне утвердила новую редакцию правил, включающую значительные изменения и нововведения. Для учета мнений горожан и в соответствии с рекомендациями Министерства охраны среды и регионального развития проект был повторно опубликован на официальном сайте города.
Правила регулируют порядок выделения мест для захоронений, благоустройства участков и проведения похорон. Также документ предусматривает административную ответственность за нарушение установленных норм.
Специалист городской Управы планирования и развития Наталия Синицына объяснила, что ночное ограничение на посещение кладбищ вводится для обеспечения общественного порядка.
По словам Синицыной, в темное время суток кладбища нередко посещают люди, цели которых не связаны с уходом за могилами. Злоумышленники повреждают инфраструктуру: ломают туалеты, мусорные контейнеры, крадут цветы, подсвечники и вазы.
Согласно проекту, кладбища будут открыты для посетителей:
- с 1 апреля по 31 октября - с 7:00 до 22:00,
- с 1 ноября по 31 марта - с 8:00 до 18:00.
Работы по благоустройству мест захоронений, такие как установка памятников, бордюров, оград или их демонтаж, придется согласовывать с администратором кладбища за пять рабочих дней до начала. Это сделано для предотвращения конфликтов между владельцами соседних участков и сохранения общего эстетического вида кладбища.
Если планируемые работы могут повлиять на инфраструктуру, например, при изменении рельефа или установке фундаментов для памятников, потребуется дополнительное согласование с градостроительным отделом.
Для сохранения визуального единства кладбищ введены ограничения на высоту элементов благоустройства. Бордюры не должны превышать 20 сантиметров, а декоративные заборы - 70 сантиметров. Эти меры упрощают уход за территорией, повышают безопасность и предотвращают травмы, связанные с возможными препятствиями.
В проекте предлагается ограничить посадку деревьев и кустарников на кладбищах, чтобы избежать повреждения инфраструктуры. Корни растений могут разрушать бордюры, памятники и дорожки, увеличивая расходы на содержание кладбищ. Опавшие листья и ветки создают дополнительные сложности в уборке, мешая владельцам соседних участков.
Старые или плохо ухоженные деревья могут представлять угрозу. Их ветви могут ломаться, а сами деревья падать из-за ослабленных корней. Крупные растения способны разрастаться за пределы участка, нарушая эстетику и мешая соседним могилам.
"Эти меры позволят сохранить безопасность и долговечность кладбищ, предотвратить повреждение инфраструктуры и минимизировать конфликты между владельцами участков. Они также обеспечат экологически устойчивое управление территорией в интересах всего общества," - подчеркнули в самоуправлении.
Власти Резекне призывают жителей до 20 декабря активно высказывать свои предложения и замечания по проекту новых правил.
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