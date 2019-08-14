"Наши сердца разбиты": родители погибшей в Малайзии девушки распространили сообщение

Семья 15-летней британки Норы Квейрин, труп которой после поисков продолжительностью несколько недель был найден 13 августа, сказал, что находка "разбила им сердца", сообщает ВВС.
В сообщении семья поблагодарила участвовавших в поиске 350 человек, которые неустанно пытались найти в джунглях пропавшую девушку.
"Нора объединила людей, особенно из Франции, Ирландии, Великобритании и Малайзии", - говорится в сообщении. "Жестокость ее потери непереносима. Наши сердца разбиты".
Напомним, полиция нашла тело, которое родители Квейрин 13 августа опознали как свою дочь. Причина ее смерти устанавливается.
Подросток в ночь на 4 августа пропала из своего гостиничного номера. Чтобы найти ее, власти Малайзии развернули масштабные спасательные операции, в которых приняли участие отряды кинологов и вертолеты.
Полиция расследует произошедшее как дело о без вести пропавшем, однако родители девушки не верят, что она могла сама покинуть номер и уйти в неизвестном направлении, так как она страдала от редкого заболевания - холопросенцефалии, из-за которого у нее были проблемы с учебой и развитием.