"Наши сердца разбиты": родители погибшей в Малайзии девушки распространили сообщение

Подросток в ночь на 4 августа пропала из своего гостиничного номера. Чтобы найти ее, власти Малайзии развернули масштабные спасательные операции, в которых приняли участие отряды кинологов и вертолеты.

Полиция расследует произошедшее как дело о без вести пропавшем, однако родители девушки не верят, что она могла сама покинуть номер и уйти в неизвестном направлении, так как она страдала от редкого заболевания - холопросенцефалии, из-за которого у нее были проблемы с учебой и развитием.