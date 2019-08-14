Опасные симптомы: прострел в спине - боль, которая может расстроить все ваши планы

Что такое прострел в спине?

Обычно, когда появляется такая боль, люди говорят: "Прострел случился". Медики такой термин не используют, правильно это называется "внезапная, или острая, боль в спине", поясняет К. Биукс.

Что это означает? Причины боли в спине бывают разные, и места, где болит, - тоже разные. Позвоночник - сложная часть организма: он состоит из позвонков, межпозвоночных дисков-амортизаторов, суставов, обеспечивающих его подвижность, а также связок и нервных структур. В шейном и грудном отделе это спинной мозг, в поясничном - нервные корешки.

Прострел, или внезапная боль, может локализоваться по всей длине позвоночника - в шейном, грудном или поясничном отделе. Однако чаще всего страдает нижняя часть.

Поначалу это кратковременная боль - от нескольких минут или часов до нескольких дней.

Что вызывает боль?

Первая крайность - это различные перегрузки: неправильный подъем тяжестей, переноска, волочение, рытье, неловкие движения, быстрое разгибание или неловкий поворот, а иногда достаточно всего лишь чихнуть.

Наиболее редкая причина боли в спине - растяжение мышечных волокон, наиболее частая - повреждение межпозвоночного диска, а именно: трещинки, небольшое выпячивание диска (протрузия) или более серьезное повреждение - грыжа.

Вторая крайность - малоподвижность: спине не нравится долгое сидение, стояние и пребывание в неудобной позе. Есть и другие неблагоприятные факторы - лишний вес, курение, несбалансированное питание. Тяжелая физическая работа не всегда наихудший вариант для спины.

Все зависит от совокупности факторов - насколько правильная осанка, насколько сильные и координированные мышцы, как регулярно человек работает, как питается.

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Что делать?

Если боль в спине появилась внезапно, надо исключить фактор, ее вызвавший. А именно - двигаться нужно осторожно и необязательно сразу же ложиться в кровать. Если двигаться можно - надо двигаться. При очень острой боли день-два можно и полежать, но лучше делать все повседневные дела, только без перегрузки.

Организм умнее всех вместе взятых врачей и подсказывает, как себя вести: не делай того, что усиливает боль! Чаще всего это происходит при наклонах вперед и сидении.

Не зря эту неспецифическую боль в спине называют самоограничивающей: это означает, что через пару дней она очень часто уменьшается или проходит. Но если боль крайне сильная, надо принимать нестероидные противовоспалительные средства. В наши дни их выбор широк, но нужно посмотреть, кому что помогает.

Всегда следует учитывать переносимость лекарств. Например, при проблемах с пищеварительным трактом надо подобрать препараты, которые меньше раздражают желудок и кишечник. Впрочем, у них могут быть другие побочные эффекты - например, они могут вредить сердечно-сосудистой системе или печени.

Если за неделю боль не проходит и не ослабевает, а наоборот - усиливается или к тому же начинает болеть рука или нога, необходимо идти к врачу, подчеркивает К. Бриукс.

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