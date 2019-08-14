Опасные симптомы: прострел в спине - боль, которая может расстроить все ваши планы
К сожалению, многим из нас приходилось сталкиваться с резкой болью в спине, когда невозможно ни согнуться, ни разогнуться. Почему такая боль возникает и каковы профилактика и лечение так называемого прострела в спине? Консультируют травматолог-ортопед Больницы травматологии и ортопедии и клиники Ortomed, хирург, специалист по позвоночнику Калвис Бриукс и фармацевт Байба Приндуле.
Что такое прострел в спине?
Обычно, когда появляется такая боль, люди говорят: "Прострел случился". Медики такой термин не используют, правильно это называется "внезапная, или острая, боль в спине", поясняет К. Биукс.
Что это означает? Причины боли в спине бывают разные, и места, где болит, - тоже разные. Позвоночник - сложная часть организма: он состоит из позвонков, межпозвоночных дисков-амортизаторов, суставов, обеспечивающих его подвижность, а также связок и нервных структур. В шейном и грудном отделе это спинной мозг, в поясничном - нервные корешки.
Прострел, или внезапная боль, может локализоваться по всей длине позвоночника - в шейном, грудном или поясничном отделе. Однако чаще всего страдает нижняя часть.
Поначалу это кратковременная боль - от нескольких минут или часов до нескольких дней.
Что вызывает боль?
Первая крайность - это различные перегрузки: неправильный подъем тяжестей, переноска, волочение, рытье, неловкие движения, быстрое разгибание или неловкий поворот, а иногда достаточно всего лишь чихнуть.
- Наиболее редкая причина боли в спине - растяжение мышечных волокон, наиболее частая - повреждение межпозвоночного диска, а именно: трещинки, небольшое выпячивание диска (протрузия) или более серьезное повреждение - грыжа.
Вторая крайность - малоподвижность: спине не нравится долгое сидение, стояние и пребывание в неудобной позе. Есть и другие неблагоприятные факторы - лишний вес, курение, несбалансированное питание. Тяжелая физическая работа не всегда наихудший вариант для спины.
Все зависит от совокупности факторов - насколько правильная осанка, насколько сильные и координированные мышцы, как регулярно человек работает, как питается.
Что делать?
Если боль в спине появилась внезапно, надо исключить фактор, ее вызвавший. А именно - двигаться нужно осторожно и необязательно сразу же ложиться в кровать. Если двигаться можно - надо двигаться. При очень острой боли день-два можно и полежать, но лучше делать все повседневные дела, только без перегрузки.
Организм умнее всех вместе взятых врачей и подсказывает, как себя вести: не делай того, что усиливает боль! Чаще всего это происходит при наклонах вперед и сидении.
Не зря эту неспецифическую боль в спине называют самоограничивающей: это означает, что через пару дней она очень часто уменьшается или проходит. Но если боль крайне сильная, надо принимать нестероидные противовоспалительные средства. В наши дни их выбор широк, но нужно посмотреть, кому что помогает.
- Всегда следует учитывать переносимость лекарств. Например, при проблемах с пищеварительным трактом надо подобрать препараты, которые меньше раздражают желудок и кишечник. Впрочем, у них могут быть другие побочные эффекты - например, они могут вредить сердечно-сосудистой системе или печени.
Если за неделю боль не проходит и не ослабевает, а наоборот - усиливается или к тому же начинает болеть рука или нога, необходимо идти к врачу, подчеркивает К. Бриукс.
Срочная помощь
Зачастую люди думают, что лучше всего им помогут блокады, когда в больное место вводят инъекции глюкокортикоидов длительного действия и местного анестетика. Блокады популярны, но надо учесть, что
это серьезная терапия, возможны осложнения и побочные эффекты. Один из самых неприятных - бактериальное воспаление в месте инъекции или даже во всем организме.
Хотя риск невелик, с ним приходится считаться. Поэтому блокада - не метод для первой помощи при острой неспецифической боли в спине.
Обычно боль можно эффективно уменьшить, правильно сочетая лекарства разных групп в виде таблеток и внутримышечных инъекций. Блокада нередко бывает промежуточным этапом между начатой медикаментозной терапией и хирургическим вмешательством. Чтобы сделать блокаду при простреле, требуются дополнительные обследования.
Правда, блокады хорошо помогают облегчить боль - либо в больное место вводят лекарства, либо блокируют нерв, подводящий боль к конкретному месту.
Эффект моментальный, причем польза еще и в том, что лекарство вводят целенаправленно именно туда, где болит, не обременяя остальной организм.
Проблема этого метода - понять, где находится источник боли, а это иногда очень трудно определить. Чтобы сделать блокаду технически правильно, обычно используют рентген или ультрасонографию.
- Если от лекарств боль уменьшается и проходит, нет оснований для опасений, а если нет (или впоследствии она повторяется), стоит обследоваться. Нужен рентген или компьютерная томография, а еще лучше - магнитный резонанс. Если выяснилось, что ничего серьезного нет, достаточно поддерживать себя в форме и заниматься гимнастикой.
Почему диски повреждаются у молодых людей?
Одна из главных причин - генетический фактор. Человек наследует от родителей менее выносливые межпозвоночные диски, их оболочки менее стойки к нагрузке. Такие диски и при нормальной нагрузке намного быстрее изнашиваются или рвутся.
Вторая причина - нездоровый образ жизни: курение, модифицированные продукты, стресс. Все это прямо или косвенно повреждает соединительную ткань, в том числе и диски.
Третья существенная причина - нарушение осанки, когда отдельные части позвоночника и диски даже при нормальной нагрузке перегружены, так как она распределяется неравномерно. То есть имеется некая точка перегрузки, которую не нейтрализуют глубокие мышцы спины.
В таких случаях с ростом физической нагрузки растет и перегрузка конкретного диска, он быстрее изнашивается или трескается. Здесь преимущество у тех, кто не слишком физически активен.
Четвертый фактор - сидячий образ жизни. При сидении нагрузка на последние поясничные межпозвоночные диски намного больше, чем при ходьбе. Чем дольше человек сидит, тем меньше стабилизирующие мышцы спины участвуют в разгрузке диска - поэтому не рекомендуется сидеть дольше 30-40 минут подряд. Надо двигаться!
Что дальше? Разрыв диска может особенно не беспокоить, так как в нем практически нет нервных волокон. Если лопнувший диск (грыжа) не соприкасается со спинным мозгом или спинномозговым нервом, это обычно не вызывает сильной боли. Есть случаи, когда диск может болеть не из-за самой грыжи, а потому, что утратил свою функцию. Она у него двоякая:
он служит амортизатором между позвонками и клеем, удерживающим их вместе. Если диск поврежден, позвонки слишком подвижны, и это тоже может вызвать боль в спине после нагрузки.
Если грыжа не беспокоит, можно продолжать спокойно жить - однако с учетом определенного режима нагрузки.
Когда грыжу межпозвоночного диска надо оперировать?
Каждого пациента надо оценивать индивидуально. Если грыжа большая, спинномозговой нерв сильно зажат и боль отдает в ногу или руку, часто лучше оперировать сразу, а не лечить подолгу медикаментами, повреждая желудочно-кишечный тракт, печень и почки.
В наши дни существует также миф, что оперировать спину - это последнее, на что можно решиться. Хирургия позвоночника за последние 10 лет резко изменилась: стала менее травматичной и легче переносимой для пациента, имплантаты - более качественными, а методы - более щадящими. Поэтому сейчас
хирургическое лечение позвоночника может намного эффективнее улучшить качество жизни, чем его отсутствие. Но для успешного исхода важен один фактор - хирург с достаточным опытом в этой области.
Впрочем, во многих случаях боль в спине и проблемы с диском удается вылечить (правильнее - подлечить) без хирургического вмешательства.
Опасные симптомы: быстро к врачу!
- Если боль в спине сопровождается онемением рук или ног.
- Если боль в спине сопровождается слабостью в руках или ногах.
- Если боль в спине сопровождается высокой температурой.
- Если боль в спине сопровождается нарушениями дефекации и мочеиспускания.
- Если боль не уменьшается за неделю, а также после приема обезболивающих, и продолжает усиливаться.
Упражнения на растяжение
Растяжение - это хорошо, но это не единственное упражнение, нужное спине.
Цель не в том, чтобы вытянуть спину, - гораздо важнее ее укрепить, так как глубокие мышцы спины помогают удерживать позвоночник.
И чем больше проблема со спиной, тем важнее укрепление этих мышц, подчеркивает врач.
Рекомендации фармацевта
Прострел - это резкая, внезапная боль, которая может возникнуть и в нижней части спины, и между лопатками, и в шейном отделе. Боль может появиться при резком вставании, повороте или подъеме тяжести. Прострел возникает из-за напряжения мышц, так как в наши дни у людей сидячая работа, меньше физической активности, поэтому мышцы спины слабеют.
Для профилактики нужно постоянно заниматься физическими упражнениями, чтобы укрепить спину.
Можно много ходить, в том числе с палками. Бегать, если здоровье позволяет, ходить на лечебную гимнастику или по рекомендации физиотерапевта делать упражнения для укрепления спины дома.
При простреле человек отправляется в аптеку за лекарством для снятия боли. Лучше всего помогают противовоспалительные средства. Если не нравятся таблетки, доступны обезболивающие гели и пластыри. Пластыри эти 12-часового действия, и их нужно продержать все 12 часов. Важно, чтобы пластырь был наклеен на чистую кожу, но не протертую, например, лосьоном. Что касается правильного применения гелей, то практика показывает: люди наносят его слишком тонким слоем, поэтому ознакомьтесь с инструкцией, а если есть сомнения - спросите совета у фармацевта. Дополнительно рекомендуются витамины группы В - они снимают воспаление нервов.
- Если безрецептурные средства неэффективны и боль не проходит через 3–5 дней, надо идти к врачу. Пока не поставлен диагноз, не стоит пользоваться грелкой, лежать в горячей ванне, проводить другие тепловые процедуры, а также делать массаж.