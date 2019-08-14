Ср, 14.08.2019
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В Германии троих иракцев обвинили в подготовке взрыва

Полиция Германии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Германии в подготовке взрыва обвиняются трое иракских беженца, сообщили в федеральной прокуратуре государства. Обвиняемые руководствовались исламистскими мотивами. 

В среду, 14 августа, в прокуратуре сообщили, что Шахин Ф. и Херш Ф. обвиняются в подготовке насильственного акта, а Саркват Н. им в этом помогал. 

Согласно законам Германии о защите персональных данных, полные имена обвиняемых не разглашаются. 

Все трое планировали "экстремистское нападение", однако они не были связаны с какой-то конкретной организацией, поэтому их не обвиняют в терроризме, пояснили в прокуратуре. 

Мигранты заказали в Великобритании детонатор, но не получили его, поскольку органы власти задержали контактное лицо обвиняемых.

Поскольку иракцы больше не могли купить огнестрельное оружие, они решили организовать взрыв с использованием автомобиля. Шахин Ф. начал обучение теории вождения. 

Все трое были задержаны в январе этого года.

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