В Германии троих иракцев обвинили в подготовке взрыва

В среду, 14 августа, в прокуратуре сообщили, что Шахин Ф. и Херш Ф. обвиняются в подготовке насильственного акта, а Саркват Н. им в этом помогал.

Согласно законам Германии о защите персональных данных, полные имена обвиняемых не разглашаются.

Все трое планировали "экстремистское нападение", однако они не были связаны с какой-то конкретной организацией, поэтому их не обвиняют в терроризме, пояснили в прокуратуре.

Мигранты заказали в Великобритании детонатор, но не получили его, поскольку органы власти задержали контактное лицо обвиняемых.

Поскольку иракцы больше не могли купить огнестрельное оружие, они решили организовать взрыв с использованием автомобиля. Шахин Ф. начал обучение теории вождения.