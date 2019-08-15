В суд передано дело против двух лиц, обвиняемых в даче взятки сотруднику Госполиции

Согласно обвинению один из обвиняемых в июле 2018 года связался с должностным лицом Госполиции и предложил ему, используя служебное положение, предоставить материалы уголовного дела для того, чтобы обвиняемый мог с ними ознакомиться в интересах другого лица. Обвиняемый предлагал должностному лицу взятку размером в 5 000 евро.

После этого, в октябре 2018 года, обвиняемый связался с вышеупомянутым должностным лицом и попросил его, используя служебное положение, в ходе другого уголовного процесса провести определенные следственные действия в интересах другого лица, предложив ему материальное вознаграждение. Второй обвиняемый в свою очередь передавал конкретные сообщения о том, какие именно следственные действия выполняются в данном уголовном процессе в интересах дававшего взятку. В октябре 2018 года должностному лицу Госполиции была передана взятка размером в 700 евро, после чего обвиняемые были задержаны.