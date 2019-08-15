Норвегия зафиксировала радиоактивный йод у границы с Россией

Ведомство также сообщает, что не может с уверенностью сказать есть ли связь между результатами замеров и происшествием на военном полигоне под Северодвинском .

"Незначительное количество радиоактивного йода обнаружено в воздухе на нашей воздухоочистительной станции в Сванховде в северной части Норвегии. Зафиксированный уровень является очень низким и не представляет угрозы для людей или окружающей среды", - указано в заявлении агентства. Подчеркивается, что замеры сделали в период с 9 по 12 августа, их результат можно сопоставить с результатами прошлых измерений. Схожий уровень в Норвегии фиксируется около 6-8 раз в год.