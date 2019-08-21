Между Казахстаном, Афганистаном и Ираном находится "центральноазитская Северная Корея" - Туркменистан. Изолированная страна демонстрирует миру рекламные ролики с роскошным, но пустым центром Ашхабада, идиллическими пейзажами, где по степи мчится наездник в традиционном костюме, а по синим волнам Каспийского моря качается дорогая яхта. Однако за красивым фасадом скрываются серьезные нарушения прав человека, "исчезновение" активистов и принудительный труд, сообщает Human Rights Watch.

В этом месяце, на приморском курорте Аваза, который называют туркменским Лас-Вегасом, состоялся первый Каспийский экономический форум. Туркменский диктатор Гурбангулы Бердымухаммедов приветствовал высокопоставленных чиновников из Ирана, России, Азербайджана и Казахстана.

Как и Северная Корея, Туркменистан в значительной степени является государством, изолированным от остального мира, которым управляет властный диктатор, но из-за жесткой цензуры в СМИ нам очень мало известно о жизни 5,85 миллиона жителей этой страны.

В 2016 году Туркменистан посетили только 6000 человек, сообщает CNN. Получить визу крайне сложно. Поскольку о туристической индустрии и речи быть не может, великолепный курорт Аваза большую часть года пустует.

Близится крах?

Туркменистан десятилетиями процветал благодаря своим огромным запасам природного газа. Тем не менее, цена на природный газ в последние годы значительно упала, и туркменскому режиму также придется восстанавливаться. Британский аналитический центр The Foreign Policy Centre считает, что "центральноазиатская Северная Корея" находятся на грани краха.

"В государственных магазинах не хватает продуктов, поэтому люди каждое утро вынуждены стоять в очереди, чтобы приобрести самые простые товары, такие как мука, хлеб и сахар", - говорит Руслан Мьятыев, который из Нидерландов управляет независимым новостным порталом Turkmenistan.news . Он получает информацию от местных жителей, с которыми установил контакты.

История Туркменистана

Когда в 1991 году Туркменистан стал независимым от СССР, на его территории жили народы различного этнического происхождения. Президентом стал бывший советский "аппаратчик" Сапармурат Ниязов, который стремился установить единую национальную идентичность в стране, рассказывает The Foreign Policy Centre.

В 2001 году Ниязов написал книгу по истории Туркменистана под названием "Рухнама" или "Книга духа". Школьники и чиновники должны были знать ее наизусть.

ФОТО: AFP / Scanpix

В столице Туркменистана, Ашхабаде, есть большой механический памятник, посвященный книге, который освещается каждую ночь и воспроизводит фрагменты эссе.

Первый президент Туркменистана, вдохновленный местным фольклором, создал тематический парк аттракционов на 50 миллионов долларов, а в 2002 году переименовал месяцы года на имена различных исторических деятелей. В течение шести лет в публичном пространстве Туркменистана использовался такой календарь, причем два месяца были названы в честь самого Ниязова и его матери.

Ниязов построил в Ашхабаде большой золотой памятник с изображением самого себя.

ФОТО: AP/Scanpix

По неизвестным причинам Ниязов запретил балет, оперу и золотые зубы.

Президентство Ниязова совпало с золотой эрой высоких цен на природный газ в Туркменистане, но он не заботился о правильном развитии других секторов экономики.

Ниязов умер в 2006 году и его сменил Бердымухамедов, стоматолог и бывший министр здравоохранения.

"На смену одного культа личности, пришел другой", указывает Руслан Тухбатулин, редактор интернет-портала "Хроника Туркменистана", базирующегося в Вене.

У Бердымухамедова тоже есть свой золотой памятник:

ФОТО: AFP / Scanpix

В 2012 году Бердымухамедов ввел многопартийную систему, но выборы даже не пытаются никого убедить в том, что Туркменистан является демократическим государством. На последних президентских выборах Бердымухамедов был переизбран с 98% голосов. В туркменском парламенте также есть несколько верных сторонников Бердымухамедова.

В контролируемых государством средствах массовой информации 52-летний Бердымухамедов изображен как человек, обладающий почти всеми видами талантов. Часто публикуются фотографии главы государства, который ездит верхом на лошади, выступает в качестве диджея, "бренчит" на гитаре внуку, играет с котятами или перебирает золотые слитки на встречах с министрами правительства. Бердымухамедов также является автором более 40 книг на такие темы, как чай, лечебные травы и лошади.

Бердымухамедов заказал много грандиозных строительных проектов в Ашхабаде. Французский строитель, который работал в городе в 2013 году и теперь хочет остаться анонимным, вспоминает "город белого мрамора без каких-либо иностранных брендов, огромные пустые залы и портреты президента на каждом углу".

За последние годы в Туркменистане было построено здание аэропорта стоимостью 2,3 миллиарда долларов, которое похоже на птицу, и олимпийский кампус стоимостью 5 миллиардов долларов, где в 2017 году проходило малоизвестное спортивное мероприятие - Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

На высшие должности Бердымухамедов назначил старших членов своей семьи. "Коррупция является эндемической составляющей экономической жизни Туркменистана", - указывает The Foreign Policy Centre. Отношения и политическая лояльность являются ключевыми факторами при выборе получателей государственных закупок.

Язык нужно держать за зубами

Конечно, оппозиция в такой обстановке не допускается. "Ночью действует комендантский час, и во время празднования Рамадана устанавливаются ограничения, запрещающие большие собрания", - говорит Адам Хейг, исследователь The Foreign Policy Centre.

В стране нет независимых СМИ. Большинство зарубежных интернет-сайтов заблокированы. Граждане устанавливают спутниковые антенны для просмотра российского или турецкого телевидения и пытаются обойти ограничения интернета через виртуальные частные сети (VPN). Но правительство начало расправляться с этим типом действий, говорит Тухбатуллин.

Если кто-то имеет смелость сказать слишком много - наказание не заставит себя слишком долго ждать. В 2015 году журналист Сапармамед Непескулиев был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков после того, как опубликовал материал о нехватке воды. Журналист утверждает, что наркотиков у него не было .

"Во время заседания суда, в зал не пускали никого - даже моего адвоката", утверждает Непескулиев.

Организация "Репортеры без границ" признали Туркменистан страной с самой худшей свободой прессы в мире. Впереди даже Северной Кореи.

Критики режима подвергаются пыткам в тюрьмах. По данным организации "Докажите, что они живы", в туркменских тюрьмах "пропали без вести" не менее 121 туркмен.

Непескулиев вспоминает, что в тюрьме его избивали каждый день в течение нескольких месяцев. "Шесть или семь человек забирались на меня сверху, избивали ногами, даже по лицу. Мне сломали ноги, выбили зубы".

Еще один метод пыток - тюремные охранники перестали давать воду. "Чтобы получить несколько капель воды, я облизывал кран", - вспоминает журналист, который в один момент весил 37 килограммов при росте 1,80 метра.

В 2019 году Непескулиев был освобожден из тюрьмы. Он сбежал из страны. По соображениям безопасности журналист не раскрывает свое текущее место жительства.

Международные организации сообщают о государственной политике принудительного труда. "Каждый год правительство устанавливает конкретные производственные показатели для каждого хлопководческого региона", - объясняет Мьятыев."Они распределяются между местными школами, больницами и государственными предприятиями. Работников отправляют на поля для сбора хлопка. У них есть дневная квота, например, 50 кг на человека".

Это опасная работа, потому что хлопок собирают голыми руками, а поля обрабатывали сильными химическими веществами. Заставляют работать и детей.

Только в 2018 году США запретили ввоз хлопковых товаров из Туркменистана. В настоящее время 70 компаний, в том числе Gap, H&M и Levi's, отказались использовать этот материал.

"Многие люди голодают"

Однако другим странам Туркменистан демонстрирует себя с совершенно другой стороны. В этом месяце был проведен экономический форум на Каспийском море, прекрасном курорте в Авазе, с важными официальными лицами России, Азербайджана, Казахстана и Ирана. Россию представляли премьер-министр и бывший президент Дмитрий Медведев.

В конце 2018 года Туркменистану принадлежало примерно 10% мировых запасов природного газа. В первые 25 лет независимости основным клиентом Туркменистана была Россия, в гораздо меньшей степени - Иран. Однако в 2016 году Газпром прекратил закупку туркменского природного газа из-за неудовлетворительных цен, а Туркменистан увеличил импорт в Китай.

В 2018 году Пекин приобрел 95% туркменского природного газа. Тем не менее, он не вносит такой большой вклад в государственный бюджет, как можно подумать. Китайское правительство в рамках инициативы "Пояс и путь" разработало газохранилище на Галкыныш и построило трубопровод для транспортировки природного газа из Туркменистана в Китай. Тем не менее, 10 миллиардов долларов за проект заплатили Туркменистаном, заняв денег у Китая.

"Большая часть доходов от продажи природного газа идет на погашение этого долга", - говорит Люк Ансеши, эксперт по Центральной Азии из Университета Глазго.

Резкое падение цен на газ также стало ударом: в период с 2014 по 2017 год цена за тысячу кубометров упала с 350 до 185 долларов.

До недавнего времени Туркменистан импортировал из Казахстана большое количество пшеницы, которая является основой местной кухни. Из-за очень печальной экономической ситуации импорт пшеницы был остановлен, а в самом Туркменистане в последнее время наблюдается низкая урожайность. В результате этого, по состоянию на конец 2017 года, в стране не хватает продовольствия, и в государственных магазинах формируются длинные очереди.

"Это не всеобщий голод, но некоторые люди страдают от недоедания, - говорит Мьятыев. "Многие семьи едят только макароны и хлеб, потому что не могут позволить себе фрукты и овощи".

Хотя контролируемые государством СМИ обычно следуют за туркменским диктатором Бердымухамедовым на каждом шагу, в последнее время в новостях он появляется подозрительно редко - всего четыре раза с начала июля.

Видео "Хроники Туркменистана": выходные Бердымухамедова

Слухи о смерти диктатора начались в мае, когда "Хроника Туркменистана" сообщила, что в страну в срочном порядке прибыл медицинский персонал из Турции. Поползли предположения, что у Бердымухамедова проблемы с почками.

Слухи были быстро подхвачены средствами массовой информации и социальными сетями в России и некоторых других постсоветских странах. Однако разговоры о смерти Бердымухамедова оказались сильно преувеличены. 12 августа он открыл Каспийский экономический форум.

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