5G: что это такое и стоит ли его бояться?

Не так давно в Латвии открылась первая станция 5G - пятого поколения мобильной связи, это телекоммуникационный стандарт нового поколения, который значительно расширит возможности современных технологий. Несмотря на то, что технология 5G способна перевернуть наше представление об интернете в целом, циркулирует много слухов о вреде новой технологии и ее влиянии на здоровье. Так действительно ли стоит надевать себе и любимому коту шапочки из фольги? Разбираемся вместе!
Итак, 5G - это сокращённое название пятого поколения мобильной связи, которое придёт на смену существующим сейчас 3G и 4G. За этим сокращением скрывается целый набор технологий, многие из которых ещё находятся на стадии разработки. Завершение этапа тестирования и утверждение стандартов ожидается не ранее 2020 года, однако в ряде стран, в том числе и в Латвии, эта технология уже запущена и активно тестируется.
Зачем это нужно?
Сеть 5G - быстрее, качественнее и надежнее. Людям кажется, что им вполне хватает и нынешней скорости интернета - сайты и приложения открываются быстро, онлайн-фильмы почти не тормозят, все прекрасно. Но представьте...
Вы прогуливаетесь по улице, и замечаете, что около супермаркета появилась мигающая стрелочка как в игре GTA, вы заходите и видите стрелочку у аптеки, в которой вам не говоря ни слова выдадут коробочку с таблетками, рекомендованными именно вам вашим лечащим врачом.
Вы понимаете, что у вас поднялась температура, личный медицинский датчик сообщил об этом компьютерной программе вашего врача, на основе рекомендаций которого вам и было предложено лекарство. Информация об этом поступила во все ближайшие аптеки, а цифровые линзы или очки с помощью дополненной реальности сообщили вам об этом. Деньги за медикамент снялись автоматически, ведь в аптеку пришли именно вы.
Покинув супермаркет, вы садитесь в такси без водителя и едете домой, где обедаете и отправляетесь на игру рижского "Динамо", причем вы смотрите с лучших мест в "Арена Рига", а ваши друзья - глазами центрфорварда рижан или вовсе шайбы. И все это не выходя из дома.
Кажется фантастикой? Нет, это лишь небольшая часть того, что может обеспечить 5G, дело лишь за производителями и их фантазией - высокие скорости открывают широкие горизонты для ряда различных технологичных новинок, многие из которых, возможно, мы сейчас даже не можем представить.
Конечно, это не дело ближайших дней и даже лет, но с развитием сети будут развиваться и ее возможности - производители своего не упустят.
5G позволяет передавать информацию с просто невероятной скоростью, кроме того, эта технология куда стабильнее. Эта технология подразумевает использование нескольких антенн на приемопередатчиках. В результате скорость передачи данных и качество сигнала возрастет пропорционально количеству антенн.
Первое и самое важное следствие внедрения 5G — значительное увеличение скорости передачи данных. В ходе предварительного тестирования было зафиксировано достижение пиковых показателей на уровне 25,3 Гбит/с. Обычные же пользователи смогут спокойно рассчитывать на скорость 10 Гбит/с.
Это позволит загружать видео в FullHD-качестве буквально за секунды, что значительно расширит рамки телевизионных трансляций - при помощи виртуальной реальности можно будет полностью погрузиться в картинку, почувствовать присутствие на трибунах и мгновенно менять картинку, глядя на происходящее с разных точек. Раньше это было невозможно даже в теории - обеспечить столь мощную и быструю передачу данных технология 4G не позволяла.
Открываются и новые двери в так называемом интернете вещей. Устройства будут подключены к интернету постоянно и беспрерывно, сигнал не будет пропадать никогда, а это значит, что беспилотные летательные аппараты и автомобили будут работать стабильнее, а умные дома станут еще умнее - интернета хватит не только для смартфонов и компьютеров членов семьи, но и для холодильников, чайников, стиральных машин, утюгов, дверных ручек и замков и прочего - вероятно, уже лет через десять мы не будем удивляться тому, что по дороге с работы холодильник предупредит нас, что дома закончилось молоко, а чайник вскипает непосредственно к нашему приходу.
Ясно одно - с развитием технологии наша жизнь существенно изменится, будущее становится интереснее.
Как это работает?
Современные сети работают на частоте от 600 МГц до 2.6 ГГц, что является нижним пределом микроволновых волн. С появлением 5G стало возможным использовать более высокий диапазон частот, включая так называемые миллиметровые волны. Операторы продолжат использовать низкочастотный диапазон от 600 МГц до 2.6 ГГц и в 5G-сетях, о по прошествии какого-то времени они начнут переходить к использованию все более высоких частот, таких как 3.5 ГГц, 6 ГГц и даже 30 ГГц.
Миллиметровые волны работают в диапазоне частот от 30 до 300 ГГц с длиной волны от 10 мм до 1 мм соответственно, однако максимальной частоты миллиметровых волн в 300 ГГц, вероятно, мы сможем достичь уже в следующем поколении связи 6G.
Высокие частоты хороши по многим причинам, одна из наиболее важных ― они способны обеспечить высокую емкость сети и большие скорости передачи. Высокочастотные диапазоны пока что не перегружены существующей сотовой связью и в будущем смогут обеспечить растущие требования к пропускной способности сети. Кроме того, передача сигналов на крайне высоких частотах характеризуется четкой направленностью, поэтому радиосигналы в этом диапазоне могут передаваться параллельно с работой других беспроводных устройств, не вызывая при этом интерференцию.
В отличие от 5G, вышки 4G излучают сигнал во всех направлениях, иногда расходуя впустую энергию и мощность на излучение радиоволн в зоны, где подключение не требуется. В свою очередь 5G передает данные на более коротких волнах, а это значит, что антенны могут быть гораздо меньше используемых сейчас, и в то же время обеспечивают более точную регулировку направленности. Когда сети 5G станут широко доступны, данные будут передаваться на крайне высоких скоростях большему количеству пользователей. Точность передачи возрастет, а задержки будут минимальны.
Есть у высоких частот и минусы - они передают сигнал в пределах прямой видимости между антенной и приемным устройством и сильно затухают при передаче на дальние расстояния. По этим причинам расположение антенн в сетях 5G должно быть тщательно спланировано.
Возможно, это будут маленькие антенны в каждой комнате или здании или большие, расположенные по всему городу. Впрочем, сети 5G легко адаптируются к разным типам передаваемого контента и способны переключаться в режим пониженного энергопотребления, когда не используются или когда какое-то устройство работает на низких скоростях.
Теории заговора
Чем больше информации о 5G появляется, тем больше слухов о вреде новой технологии циркулирует в интернете. Наиболее популярные мифы - сеть 5G оказывает пагубное влияние на здоровье, способствует развитию рака, негативно влияет на потенцию, поджаривает мозги, замыкает нейронные сети мозга, способствуют появлению непонятной информации в голове.
Сторонники теории всемирного заговора в свою очередь сообщают об армии микроскопических роботов, которых будут распылять с самолета, и которые, попав в организм человека, могут влиять на его самочувствие и настроение, а в случае необходимости так и вовсе убить, к примеру, заставив совершить суицид.
По словам противников новой технологии, частота миллиметровых волн настолько высока, что последствия для организма неминуемы. Однако небезопасные электромагнитные волны работают на невероятно высоких частотах, и только при достижении определённого порога они могут нанести вред здоровью. И порог этот, понятное дело, куда выше 30, да и 300 ГГц.
К примеру, диапазон инфракрасных волн составляет от 300 ГГц до 385 ТГц, что на порядки выше диапазона миллиметровых. Получается, инфракрасных волн стоит бояться в десятки тысяч раз больше, чем миллиметровых, а человечество сосуществует с ними с самого своего рождения - без солнечной энергии жить просто невозможно. А ведь между инфракрасным и миллиметровым излучением еще есть микроволновое, максимальная частота которого также невероятно далека от максимального порога миллиметровых волн.
Если говорить о возможном облучении с помощью новой технологии радиацией, то достаточно знать следующее: излучение делится на ионизирующее и неионизирующее. Неионизирующие виды излучения, такие как радиоизлучение: радиоволны, микроволны, инфракрасные и волны "видимого" света – безопасны для человека. Ионизирующие виды излучения, такие как ультрафиолет, рентгеновские и гамма-лучи представляют определённую угрозу человеку.
Таким образом, все сравнения сетей 5G с микроволновкой не выдерживают никакой критики - все доводы разбиваются о банальные знания физики.
Будьте спокойны, при современной экологии, загазованности городов и питании в фаст-фуде новая технология - далеко не самое главное, чего стоит бояться!
Сторонникам же теории мирового правительства, готовящего армию смертельных нанороботов, хочется напомнить, как люди встречали электричество, которое до сих пор продолжает убивать людей, как люди боялись, что скорость автомобиля, поезда или самолета разорвет изнутри их мозги их самих в целом. Наверное, даже после изобретения колеса нашлись гомо сапиенс, считавшие, что это приведет к уничтожению человечества, ведь ничего на этом свете не катится, а тут на тебе - придумали!
Также можно вспомнить и Прометея с огнем - кто, как не тайное мировое правительство дало людям огонь, чтобы они могли поджаривать друг другу мозги в прямом смысле этого слова.
Любое изобретение, призванное нести благо, можно использовать и во вред. Но это совсем не означает, что надо возвращаться к передаче сигналов с помощью дыма. Странно это - бояться тотального контроля и при этом носить смартфон, сидеть в интернете и выкладывать в интернет селфи.
Где взять?
Производитель микросхем Qualcomm прогнозирует, что в этом году на рынок могут выйти примерно 30 устройств с поддержкой 5G, главным образом, смартфонов.
Раньше или позже телефоны с поддержкой 5G выпустит все ведущие производители смартфонов.
Одним из первых телефонов, который уже сейчас предлагает поддержку 5G, является произведенный китайским предприятием Huawei смартфон Huawei Mate 20 X.
Галерея: Презентация Huawei P30 в Риге
Телефон уже доступен в нескольких странах, в том числе и в Латвии. Первыми его могут приобрести клиенты телекоммуникационного предприятия Tele2.
Телефоны с поддержкой 5G уже выпустили на рынок такие предприятия как Samsung и Xiaomi, предложив, соответственно, Galaxy S10 5G и Mi Mix 3 5G.
Над моделями телефонов с 5G уже работают такие предприятия как Sony, Apple и другие.
Однако Apple не будет одним из первопроходцев 5G. Как сообщают информационные источники, Apple не планирует поддержку 5G в ожидаемом iPhone 11.
Покупателям придется ждать телефона с 5G о 2020 года, когда на рынок будет выпущен iPhone 12, или даже до 2021 года.
Статья создана в сотрудничестве с компанией Huawei.