5G: что это такое и стоит ли его бояться?

Теории заговора

Чем больше информации о 5G появляется, тем больше слухов о вреде новой технологии циркулирует в интернете. Наиболее популярные мифы - сеть 5G оказывает пагубное влияние на здоровье, способствует развитию рака, негативно влияет на потенцию, поджаривает мозги, замыкает нейронные сети мозга, способствуют появлению непонятной информации в голове.

Сторонники теории всемирного заговора в свою очередь сообщают об армии микроскопических роботов, которых будут распылять с самолета, и которые, попав в организм человека, могут влиять на его самочувствие и настроение, а в случае необходимости так и вовсе убить, к примеру, заставив совершить суицид.

По словам противников новой технологии, частота миллиметровых волн настолько высока, что последствия для организма неминуемы. Однако небезопасные электромагнитные волны работают на невероятно высоких частотах, и только при достижении определённого порога они могут нанести вред здоровью. И порог этот, понятное дело, куда выше 30, да и 300 ГГц.

К примеру, диапазон инфракрасных волн составляет от 300 ГГц до 385 ТГц, что на порядки выше диапазона миллиметровых. Получается, инфракрасных волн стоит бояться в десятки тысяч раз больше, чем миллиметровых, а человечество сосуществует с ними с самого своего рождения - без солнечной энергии жить просто невозможно. А ведь между инфракрасным и миллиметровым излучением еще есть микроволновое, максимальная частота которого также невероятно далека от максимального порога миллиметровых волн.

Если говорить о возможном облучении с помощью новой технологии радиацией, то достаточно знать следующее: излучение делится на ионизирующее и неионизирующее. Неионизирующие виды излучения, такие как радиоизлучение: радиоволны, микроволны, инфракрасные и волны "видимого" света – безопасны для человека. Ионизирующие виды излучения, такие как ультрафиолет, рентгеновские и гамма-лучи представляют определённую угрозу человеку.

Таким образом, все сравнения сетей 5G с микроволновкой не выдерживают никакой критики - все доводы разбиваются о банальные знания физики.

Будьте спокойны, при современной экологии, загазованности городов и питании в фаст-фуде новая технология - далеко не самое главное, чего стоит бояться!

Сторонникам же теории мирового правительства, готовящего армию смертельных нанороботов, хочется напомнить, как люди встречали электричество, которое до сих пор продолжает убивать людей, как люди боялись, что скорость автомобиля, поезда или самолета разорвет изнутри их мозги их самих в целом. Наверное, даже после изобретения колеса нашлись гомо сапиенс, считавшие, что это приведет к уничтожению человечества, ведь ничего на этом свете не катится, а тут на тебе - придумали!

Также можно вспомнить и Прометея с огнем - кто, как не тайное мировое правительство дало людям огонь, чтобы они могли поджаривать друг другу мозги в прямом смысле этого слова.

Любое изобретение, призванное нести благо, можно использовать и во вред. Но это совсем не означает, что надо возвращаться к передаче сигналов с помощью дыма. Странно это - бояться тотального контроля и при этом носить смартфон, сидеть в интернете и выкладывать в интернет селфи.

Выкладывать селфи и беспокоиться о тотальном контроле - это по-нашему ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Где взять?

Производитель микросхем Qualcomm прогнозирует, что в этом году на рынок могут выйти примерно 30 устройств с поддержкой 5G, главным образом, смартфонов.

Раньше или позже телефоны с поддержкой 5G выпустит все ведущие производители смартфонов.

Одним из первых телефонов, который уже сейчас предлагает поддержку 5G, является произведенный китайским предприятием Huawei смартфон Huawei Mate 20 X.

Галерея: Презентация Huawei P30 в Риге

Телефон уже доступен в нескольких странах, в том числе и в Латвии. Первыми его могут приобрести клиенты телекоммуникационного предприятия Tele2.

Телефоны с поддержкой 5G уже выпустили на рынок такие предприятия как Samsung и Xiaomi, предложив, соответственно, Galaxy S10 5G и Mi Mix 3 5G.

Над моделями телефонов с 5G уже работают такие предприятия как Sony, Apple и другие.

Однако Apple не будет одним из первопроходцев 5G. Как сообщают информационные источники, Apple не планирует поддержку 5G в ожидаемом iPhone 11.

Покупателям придется ждать телефона с 5G о 2020 года, когда на рынок будет выпущен iPhone 12, или даже до 2021 года.