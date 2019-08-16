Сб, 17.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

Нюхали кокаин: в старой Риге полиция задержала компанию молодых людей
Видео

Скриншот с видео.

ФОТО: TVNET

Ночью в пятницу, 16 августа, в 2.18 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на площади Ливу, в старой Риге, троих молодых людей, которые сидели на одной из лавочек. Двое из них что-то сделали с помощью платежных карт и потом снюхали. Об этом порталу TVNET сообщили в полиции.

На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции, однако возможные нарушители отрицали, что сделали что-то незаконное. Однако после того как стражи порядка на планшете показали молодым людям кадры с камер видеонаблюдения, они признались в том, что нюхали кокаин. В ходе обыска у одного из молодых людей полицейские обнаружили небольшой пакетик с белым порошком. .

Все трое - 23-летний парень и 20-летние юноша и девушка - были задержаны и доставлены в Центральный участок Госполиции. Позже троицу увезли на улицу Твайка для проведения экспертиз. 

Видео: Трое молодых людей нюхали кокаин на площади Ливу

Читать также

Актуально

НАВЕРХ