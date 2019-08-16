Нюхали кокаин: в старой Риге полиция задержала компанию молодых людей

На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции, однако возможные нарушители отрицали, что сделали что-то незаконное. Однако после того как стражи порядка на планшете показали молодым людям кадры с камер видеонаблюдения, они признались в том, что нюхали кокаин. В ходе обыска у одного из молодых людей полицейские обнаружили небольшой пакетик с белым порошком. .