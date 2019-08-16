Нюхали кокаин: в старой Риге полиция задержала компанию молодых людей
Ночью в пятницу, 16 августа, в 2.18 сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на площади Ливу, в старой Риге, троих молодых людей, которые сидели на одной из лавочек. Двое из них что-то сделали с помощью платежных карт и потом снюхали. Об этом порталу TVNET сообщили в полиции.
На место происшествия был отправлен ближайший экипаж полиции, однако возможные нарушители отрицали, что сделали что-то незаконное. Однако после того как стражи порядка на планшете показали молодым людям кадры с камер видеонаблюдения, они признались в том, что нюхали кокаин. В ходе обыска у одного из молодых людей полицейские обнаружили небольшой пакетик с белым порошком. .
Все трое - 23-летний парень и 20-летние юноша и девушка - были задержаны и доставлены в Центральный участок Госполиции. Позже троицу увезли на улицу Твайка для проведения экспертиз.
Видео: Трое молодых людей нюхали кокаин на площади Ливу