Сб, 3.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

МИД Германии в споре с Марко Рубио об АдГ: Это - демократия (1)

Логотип партии АдГ.
Логотип партии АдГ. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

МИД ФРГ в споре с госсекретарем США высказался в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции отнести партию "Альтернатива для Германии" к правоэкстремистским на федеральном уровне.

Министерство иностранных дел ФРГ в споре с госсекретарем США Марко Рубио высказалось в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции (BfV) отнести партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским на федеральном уровне. Соответствующую запись внешнеполитическое ведомство Германии оставило в пятницу, 2 мая, в соцсети X.

"Это - демократия. Это решение - результат тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства закона", - указал МИД Германии.

Отчет Федерального ведомства по охране конституции

Соответствующую оценку Федеральное ведомство по охране конституции вынесло "после интенсивной и всесторонней экспертной проверки", отмечали в BfV.

Исполняющая обязанности министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что на экспертную оценку не было оказано "никакого политического влияния".

"Новый статус - это результат всестороннего и нейтрального анализа, который изложен в 1100-страничном отчете", - заявила Фезер.

"Последнее слово останется за независимыми судами. Из нашей истории мы знаем, что правый экстремизм должен быть остановлен", - в свою очередь подчеркнули в министерстве иностранных дел Германии.

Рубио: Это - замаскированная тирания

Ранее решение BfV подверг критике Марко Рубио. "Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания", - написал госсекретарь США в соцсети X.

"По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - резюмировал глава американской дипломатии.

"Германия должна изменить курс", - уверен он.

Вэнс: Бюрократы пытаются уничтожить АдГ

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс) в свою очередь назвал АдГ самой популярной партией в Германии и, безусловно, самой представительной - в Восточной Германии.

"Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить", - написал он в соцсети X.

"Запад совместными (усилиями. - Ред.) разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами (СССР. - Ред.) или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.

Администрация Дональда Трампа близка к АдГ, констатировало dpa. Cопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel) получала поддержку в ходе кампании по выборам в бундестаг от Илона Маска и Вэнса, напомнило агентство.

"Альтернатива для Германии" намерена оспорить решение в суде

Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством".

Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации "Альтернативы для Германии" в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Ожидается, что 6 мая в Германии принесут присягу члены нового правительства, сформированного по итогам досрочных выборов в бундестаг 23 февраля. На этом фоне присвоение АдГ статуса правоэкстремистской в партии сочли политически мотивированным шагом и "целенаправленным вмешательством в процесс демократического волеизъявления".

АдГ намерена оспорить решение BfV в суде. Партия "продолжит защищать себя юридически от этой клеветы, ставящей под угрозу демократию", объявили 2 мая сопредседатели Вайдель и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla).

АдГ опережает по популярности другие партии ФРГ

"Альтернатива для Германии" опережает по популярности другие партии ФРГ. Таков результат опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Forsa и опубликованного 22 апреля.

АдГ достигла рекордного для себя показателя, получив поддержку на уровне 26%. Партия обогнала консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который в опросе набрал 25%. Третьей, по результатам исследования, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15%.

Партия "Союз-90" / "зеленые" набрала 11%, Левые - 9%, Свободная демократическая партия (СвДП) и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) - по 4%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх