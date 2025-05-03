МИД ФРГ в споре с госсекретарем США высказался в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции отнести партию "Альтернатива для Германии" к правоэкстремистским на федеральном уровне.
Министерство иностранных дел ФРГ в споре с госсекретарем США Марко Рубио высказалось в защиту решения Федерального ведомства по охране конституции (BfV) отнести партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) к правоэкстремистским на федеральном уровне. Соответствующую запись внешнеполитическое ведомство Германии оставило в пятницу, 2 мая, в соцсети X.
"Это - демократия. Это решение - результат тщательного и независимого расследования для защиты нашей Конституции и верховенства закона", - указал МИД Германии.
This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025
Отчет Федерального ведомства по охране конституции
Соответствующую оценку Федеральное ведомство по охране конституции вынесло "после интенсивной и всесторонней экспертной проверки", отмечали в BfV.
Исполняющая обязанности министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что на экспертную оценку не было оказано "никакого политического влияния".
"Новый статус - это результат всестороннего и нейтрального анализа, который изложен в 1100-страничном отчете", - заявила Фезер.
"Последнее слово останется за независимыми судами. Из нашей истории мы знаем, что правый экстремизм должен быть остановлен", - в свою очередь подчеркнули в министерстве иностранных дел Германии.
Рубио: Это - замаскированная тирания
Ранее решение BfV подверг критике Марко Рубио. "Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это - не демократия, это - замаскированная тирания", - написал госсекретарь США в соцсети X.
"По-настоящему экстремистской является не популярная партия АдГ, которая заняла второе место на недавних выборах, а убийственная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает АдГ", - резюмировал глава американской дипломатии.
"Германия должна изменить курс", - уверен он.
Вэнс: Бюрократы пытаются уничтожить АдГ
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс) в свою очередь назвал АдГ самой популярной партией в Германии и, безусловно, самой представительной - в Восточной Германии.
"Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить", - написал он в соцсети X.
"Запад совместными (усилиями. - Ред.) разрушил Берлинскую стену. И вот она была восстановлена - не Советами (СССР. - Ред.) или русскими, а немецким истеблишментом", - отметил Вэнс.
The AfD is the most popular party in Germany, and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats try to destroy it.— JD Vance (@JDVance) May 2, 2025
The West tore down the Berlin Wall together. And it has been rebuilt—not by the Soviets or the Russians, but by the German establishment. https://t.co/Un6suHtSNJ
Администрация Дональда Трампа близка к АдГ, констатировало dpa. Cопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel) получала поддержку в ходе кампании по выборам в бундестаг от Илона Маска и Вэнса, напомнило агентство.
"Альтернатива для Германии" намерена оспорить решение в суде
Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством".
Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации "Альтернативы для Германии" в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.
Ожидается, что 6 мая в Германии принесут присягу члены нового правительства, сформированного по итогам досрочных выборов в бундестаг 23 февраля. На этом фоне присвоение АдГ статуса правоэкстремистской в партии сочли политически мотивированным шагом и "целенаправленным вмешательством в процесс демократического волеизъявления".
АдГ намерена оспорить решение BfV в суде. Партия "продолжит защищать себя юридически от этой клеветы, ставящей под угрозу демократию", объявили 2 мая сопредседатели Вайдель и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla).
АдГ опережает по популярности другие партии ФРГ
"Альтернатива для Германии" опережает по популярности другие партии ФРГ. Таков результат опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Forsa и опубликованного 22 апреля.
АдГ достигла рекордного для себя показателя, получив поддержку на уровне 26%. Партия обогнала консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который в опросе набрал 25%. Третьей, по результатам исследования, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15%.
Партия "Союз-90" / "зеленые" набрала 11%, Левые - 9%, Свободная демократическая партия (СвДП) и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) - по 4%.
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