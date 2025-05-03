Администрация Дональда Трампа близка к АдГ, констатировало dpa. Cопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel) получала поддержку в ходе кампании по выборам в бундестаг от Илона Маска и Вэнса, напомнило агентство.

"Альтернатива для Германии" намерена оспорить решение в суде

Федеральное ведомство по охране конституции ранее обосновало решение присвоить АдГ статус правоэкстремистской на федеральном уровне "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством".

Еще раньше в Германии правоэкстремистскими были признаны земельные организации "Альтернативы для Германии" в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Ожидается, что 6 мая в Германии принесут присягу члены нового правительства, сформированного по итогам досрочных выборов в бундестаг 23 февраля. На этом фоне присвоение АдГ статуса правоэкстремистской в партии сочли политически мотивированным шагом и "целенаправленным вмешательством в процесс демократического волеизъявления".

АдГ намерена оспорить решение BfV в суде. Партия "продолжит защищать себя юридически от этой клеветы, ставящей под угрозу демократию", объявили 2 мая сопредседатели Вайдель и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla).

АдГ опережает по популярности другие партии ФРГ

"Альтернатива для Германии" опережает по популярности другие партии ФРГ. Таков результат опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Forsa и опубликованного 22 апреля.

АдГ достигла рекордного для себя показателя, получив поддержку на уровне 26%. Партия обогнала консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который в опросе набрал 25%. Третьей, по результатам исследования, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15%.

Партия "Союз-90" / "зеленые" набрала 11%, Левые - 9%, Свободная демократическая партия (СвДП) и левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) - по 4%.