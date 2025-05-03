"Нам нужен Трамп": что значит успех популистской партии Фараджа на местных выборах в Британии

Одной из причин такого исхода в Донни, как называют свой город местные жители, могли быть личности кандидатов — порой более важный фактор на местных выборах, чем партийные платформы.

Манди, продавщица овощей на рынке, существующем в центре Донкастера последние 777 лет, рассказывает, что всю жизнь поддерживала лейбористов, но разочаровалась и не станет больше голосовать за них.

И хотя ей симпатичны взгляды Фараджа, но за кандидата Reform — Александра Джонса, предпринимателя, подрабатывающего моделью, — она голосовать тоже не стала. "Он еще ребенок, ему всего 30 лет. Его вообще не видно — он не появляется нигде", — говорит Манди.

Коллега Манди по овощной лавке вторил ей: "Я всю жизнь голосовал за лейбористов, голосовал за них в 2024-м. Но что они сделали? Повысили муниципальный налог и отменили пособия на отопление зимой".

Он имеет в виду дотации на отопление для всех пенсионеров, которые были урезаны новым правительством — теперь их получают только самые бедные. Лейбористы оправдывали это тем, что пенсии и так повышаются регулярно, а после консерваторов в бюджете страны осталась дыра.