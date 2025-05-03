По ее мнению, на пути к памятнику со стороны улицы Бривибас не хватает двух пешеходных переходов, которые позволили бы естественным образом продолжать прогулку по красивой липовой аллее.

Липовая аллея на бульваре Бривибас во времена Первой республики была неотъемлемой частью комплекса памятника Свободы и вела напрямую к монументу. Но сейчас она отрезана от памятника и разделена пополам двумя автомобильными дорогами.

Зане подчеркивает, что аллея на данный момент лишена своей символической функции - вести людей к памятнику Свободы. Чтобы изменить это, женщина создала петицию на сайте Manabalss.lv. Она уверена, что, если внести предлагаемые изменения, городская среда станет более комфортной, доступной и привлекательной для туристов.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu