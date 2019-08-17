Названа причина смерти обвиняемого в педофилии миллиардера Эпштейна

Это заключение, о котором первым сообщила газета The New York Times, было сделано через шесть дней после того, как 66-летний Эпштейн в прошлую субботу был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке.

Эпшейн обвинялся в сексуальном использовании более десятка несовершеннолетних девочек и торговле людьми с целью сексуального использования. Он умер на следующий день после того, как были опубликованы документы, дающие более широкую информацию о руководимой ими сети торговли сексуальными услугами в период с 2002 по 2005 годы.

Обстоятельства смерти Эпштейна расследвал судмедэксперт города Нью-Йорка, в официальных результатах сказано, что он повесился, используя простыню.

Суд отказал Эпштейну в освобождении под залог, ему грозило до 45 лет тюрьмы, если бы его признали виновным в выдвинутых в прошлом месяце обвинениях в торговле людьми с целью сексуального использования и заговоре. Эпштейн вину отрицал.

Согласно сказанному прокурором, с 2002 по 2005 год Эпштейн сексуально использовал десятки подростков в своих квартирах в Манхэттене и в штате Флорида.

Сейчас ФБР и Министерство юстиции расследуют, как Эпштейну удалось покончить с собой.

На время следствия начальник тюрьмы переведен в другое место, два тюремных надзирателя отправлены в административный отпуск. Известно, что они заснули в то время, как должны были следить за Эпштейном.

Эпштейну, которого ранее уже подозревали в сексуальном использовании более десяти несовершеннолетних девочек, в 2008 году удалось избежать федеральных обвинений и он провел в тюрьме всего 13 месяцев.