Сб, 17.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Названа причина смерти обвиняемого в педофилии миллиардера Эпштейна

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FILE PHOTO: U.S. financier Jeffrey Epstein appears in a photograph taken for the New York State Division of Criminal Justice Services' sex offender registry March 28, 2017 and obtained by Reuters July 10, 2019. New York State Division of Criminal Justice Services/Handout/File Photo via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вскрытие тела обвиняемого в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейна показало, что он покончил с собой, повесившись, сообщают американские СМИ.

Это заключение, о котором первым сообщила газета The New York Times, было сделано через шесть дней после того, как 66-летний Эпштейн в прошлую субботу был найден мертвым в тюремной камере в Нью-Йорке.

Эпшейн обвинялся в сексуальном использовании более десятка несовершеннолетних девочек и торговле людьми с целью сексуального использования. Он умер на следующий день после того, как были опубликованы документы, дающие более широкую информацию о руководимой ими сети торговли сексуальными услугами в период с 2002 по 2005 годы.

Обстоятельства смерти Эпштейна расследвал судмедэксперт города Нью-Йорка, в официальных результатах сказано, что он повесился, используя простыню.

Суд отказал Эпштейну в освобождении под залог, ему грозило до 45 лет тюрьмы, если бы его признали виновным в выдвинутых в прошлом месяце обвинениях в торговле людьми с целью сексуального использования и заговоре. Эпштейн вину отрицал.

Согласно сказанному прокурором, с 2002 по 2005 год Эпштейн сексуально использовал десятки подростков в своих квартирах в Манхэттене и в штате Флорида.

Сейчас ФБР и Министерство юстиции расследуют, как Эпштейну удалось покончить с собой.

На время следствия начальник тюрьмы переведен в другое место, два тюремных надзирателя отправлены в административный отпуск. Известно, что они заснули в то время, как должны были следить за Эпштейном.

Эпштейну, которого ранее уже подозревали в сексуальном использовании более десяти несовершеннолетних девочек, в 2008 году удалось избежать федеральных обвинений и он провел в тюрьме всего 13 месяцев.

Однако Федеральная прокуратура Нью-Йорка снова открыло следствие по этому делу после того, как газета The Miami Herald привлекла внимание общественности к делу Эпштейна, что вызвало возмущение в обществе в связи с достигнутой им в 2008 году договоренностью с прокуратурой во Флориде.

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