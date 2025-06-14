Избирательная система за 1,81 миллион: KNAB проверит возможные нарушения

Общие расходы VDAA на избирательную платформу достигли 1 810 143 евро, включая расходы на тестирование безопасности, создание и поддержку инфраструктуры и платформы, технический надзор за спецификацией, разработку обучающих систем и другие задачи.

VDAA пока не комментирует, были ли предусмотрены штрафные санкции на случай технических проблем с системой, пока идёт изучение ситуации.

Отвечая на вопрос, почему решили создавать совершенно новую систему, в VDAA пояснили, что предыдущая избирательная система была раздробленной. В ней применялись несколько взаимосвязанных решений, оптимизация и объединение которых в единую цифровую платформу повысило бы эффективность.

Также прежняя система управления выборами (VVS) устарела. Она была построена на монолитной архитектуре с выявленными проблемами безопасности и плохой масштабируемостью, что увеличивало расходы на ее поддержку.

Кроме того, по информации VDAA, старая система имела низкую точность распознавания бюллетеней - около 90% бюллетеней распознавались корректно, чему мешала сложность дизайна. Каким образом была достигнута уверенность в точности распознавания всех бюллетеней, VDAA не уточнили, предложив обратиться в Центральную избирательную комиссию.

Также в прежней системе не хватало архитектурной документации, что затрудняло проведение закупок и планирование развития, увеличивая риск переплат или получения некачественных предложений.

Старая система VVS и реестр ETVR не были технологически отделены и находились на тех же серверах, что и другие несвязанные инструменты, что создавало риски безопасности.

VDAA также подчеркнуло, что в закупке мог участвовать и разработчик предыдущей VVS и ETVR, предложив развитие предыдущего решения в соответствии с новыми требованиями, так как к участию были приглашены все члены Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных технологий и Латвийской ассоциации открытых технологий.

Ранее сообщалось, что подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами. Проблемы в работе избирательных участков возникали и во время предварительного голосования.

Президент Эдгар Ринкевич указал, что CVK и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

Взяв на себя ответственность за случившееся, ушла в отставку министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"). До этого она отстранила от должности директора VDAA Йорена Лиопу.

Также свой пост покинула глава ЦИК Кристине Саулите.