Избирательная система за 1,81 миллион: KNAB проверит возможные нарушения

В случае выявления нарушений в работе избирательной системы и ее поддержке, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обещает оперативно отреагировать, сообщили агентству LETA в бюро.
В KNAB заявили, что следят за различными общественными процессами, включая проведение дорогостоящих закупок. Если бюро обнаружит признаки коррупции или получит информацию о нарушениях, относящихся к его компетенции, то незамедлительно примет меры.
Ранее стало известно, что создание и поддержка избирательной системы и сопутствующие расходы обошлись Государственному агентству цифрового развития (VDAA) в 1,81 миллиона евро.
Учитывая чувствительность выборного процесса, а также во избежание рисков для безопасности и возможности компрометации сотрудников IT-компаний, VDAA не разглашает названия компаний, работавших над системой.
Одна компания занималась технической организацией выборного процесса и совершенствованием Электронного онлайн-реестра избирателей (ETVR). Другая компания отвечала за макетирование и распознавание избирательных бюллетеней.
Еще одна компания разработала общие компоненты платформы, а также систему для сбора подписей и проведения референдумов.
Агентство LETA связалось с компаниями Rix Technologies и Baltic Software Factory, работавшими над первыми двумя задачами, однако те заявили, что согласно контракту с заказчиком, им запрещено комментировать технические решения, применявшиеся, в частности, на прошедших муниципальных выборах.
Общие расходы VDAA на избирательную платформу достигли 1 810 143 евро, включая расходы на тестирование безопасности, создание и поддержку инфраструктуры и платформы, технический надзор за спецификацией, разработку обучающих систем и другие задачи.
VDAA пока не комментирует, были ли предусмотрены штрафные санкции на случай технических проблем с системой, пока идёт изучение ситуации.
Отвечая на вопрос, почему решили создавать совершенно новую систему, в VDAA пояснили, что предыдущая избирательная система была раздробленной. В ней применялись несколько взаимосвязанных решений, оптимизация и объединение которых в единую цифровую платформу повысило бы эффективность.
Также прежняя система управления выборами (VVS) устарела. Она была построена на монолитной архитектуре с выявленными проблемами безопасности и плохой масштабируемостью, что увеличивало расходы на ее поддержку.
Кроме того, по информации VDAA, старая система имела низкую точность распознавания бюллетеней - около 90% бюллетеней распознавались корректно, чему мешала сложность дизайна. Каким образом была достигнута уверенность в точности распознавания всех бюллетеней, VDAA не уточнили, предложив обратиться в Центральную избирательную комиссию.
Также в прежней системе не хватало архитектурной документации, что затрудняло проведение закупок и планирование развития, увеличивая риск переплат или получения некачественных предложений.
Старая система VVS и реестр ETVR не были технологически отделены и находились на тех же серверах, что и другие несвязанные инструменты, что создавало риски безопасности.
VDAA также подчеркнуло, что в закупке мог участвовать и разработчик предыдущей VVS и ETVR, предложив развитие предыдущего решения в соответствии с новыми требованиями, так как к участию были приглашены все члены Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных технологий и Латвийской ассоциации открытых технологий.
Ранее сообщалось, что подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года столкнулся с техническими проблемами. Проблемы в работе избирательных участков возникали и во время предварительного голосования.
Президент Эдгар Ринкевич указал, что CVK и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
Взяв на себя ответственность за случившееся, ушла в отставку министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство"). До этого она отстранила от должности директора VDAA Йорена Лиопу.
Также свой пост покинула глава ЦИК Кристине Саулите.
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