В одном из избирательных участков Юрмалы из-за возможных несоответствий пересчитают голоса

Кандидат в депутаты от Союза зеленых и крестьян (СЗК) подал жалобу по поводу выборов в Юрмале, призывая пересчитать голоса за СЗК во всех участках города.

Юрисконсульт ЦИК Лига Лиепиня пояснила, что при рассмотрении жалобы были перепроверены протоколы всех участков. В участке №205 выявили три несоответствия - по двум из них даны удовлетворительные объяснения, а по третьему нет.

ЦИК решила инициировать пересчет оставшихся 86 неиспользованных конвертов и двух испорченных. Если количество совпадет, то пересчитают и отметки голосов по списку №9, касающиеся кандидатов Мартиньша Стулпиньша и Даце Риньке которые оказались на грани прохождения.

Юрмальская избирательная комиссия должна провести пересчет в течение трех дней, а если будут выявлены расхождения, то в течение одного дня необходимо уточнить и утвердить новые результаты выборов.

Как уже сообщалось, на предыдущем заседании ЦИК отклонила несколько жалоб, поступивших в связи с результатами муниципальных выборов.