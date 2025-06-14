ФОТО Мусорная площадка стала арт-объектом художника Kiwie

За праздничную атмосферу и отличную музыку на мероприятии отвечал диджей Карлис Килкутс, а разнообразные конкурсы и активности проводил Маргер Майорс.

Ранее сообщалось, что 26 марта этого года компания CleanR открыла в рамках проекта Евросоюза LIFE самую современную площадку для сбора сортированных отходов в Латвии. Это первая столь широко оснащенная и автоматизированная площадка такого рода в Риге.

На площадке особое внимание уделено комфорту посетителей: на входе установлен цифровой информационный гид с четкими инструкциями, благодаря чему посетители сразу понимают, куда и как правильно сдавать принесенные отходы. Также здесь установлены мониторы, помогающие ориентироваться в типах контейнеров. Внедрена автоматизированная система взвешивания и учета отходов, обеспечивающая быстрое и удобное самообслуживание.

На площадке по адресу ул. Виеталвас 5b можно сдать около 30 разных категорий сортированных отходов. Например, частные лица могут бесплатно и в неограниченном количестве сдавать бумагу и картон, стеклянную, деревянную, пластиковую и металлическую упаковку, аккумуляторы и батарейки, солнечные панели, неразобранную электронику; в ограниченном количестве – лаки и краски, масла, масляные фильтры, органические растворители, люминесцентные лампы и лампочки, оконное стекло и четыре автомобильные шины в год.

Юридические лица за плату могут сдать люминесцентные лампы, аккумуляторы и батарейки, лаки и краски, масла, масляные фильтры, органические растворители, шины, крупногабаритные и строительные отходы (на вес), а также биоразлагаемые отходы (по объему).

Новшеством стал также пункт обмена вещами и материалами, в котором люди могут подарить вторую жизнь полезным предметам. В этом пункте принимается неразобранная, чистая и рабочая бытовая техника (например, холодильники, стиральные машины, мелкая техника), дизайнерские предметы и интерьерные вещи в хорошем состоянии (зеркала, лампы, подсвечники и т.д.), неповрежденная посуда, книги в хорошем состоянии, а также стройматериалы (инструменты, краски, крепления, плитка и другое).

В создание и модернизацию площадки вложено почти 400 тысяч евро, часть из которых составило софинансирование программы Европейского союза и Министерства умного управления и регионального развития LIFE.