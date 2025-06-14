ФОТО Мусорная площадка стала арт-объектом художника Kiwie

В пятницу, 13 июня, на площадке компании CleanR по сбору сортированных отходов в Риге, на улице Виеталвас 5b, открылось масштабное произведение искусства площадью около 550 квадратных метров, автором которого стал латвийский уличный художник Kiwie. Грандиозная картина получила название Trash Traps ("Мусорные ловушки"), сообщила руководитель департамента по управлению бытовыми отходами компании CleanR Лиене Румпане.
Теперь площадку украшает художественная работа, главным элементом которой стало стилизованное изображение известного в Латвии насекомоядного растения – росянки, однако в данном случае ее цветок символически "поглощает" мусор.
Открытие масштабного мурала превратилось в настоящий праздник для широкой публики, напомнив горожанам о важности роли каждого человека в сортировке и сокращении отходов, а также о возможностях сортировки мусора на самой площадке.
За неделю до открытия компания CleanR призвала людей принести свои футболки, чтобы вдохнуть в них новую жизнь при помощи оригинального дизайна Kiwie. В итоге за неделю собрали 100 футболок, которые владельцы получили обратно уже во время мероприятия.
Галерея: На площадке для сбора отходов открыт масштабный мурал художника Kiwie
"Мы искренне рады тому, насколько активно люди откликнулись и пожелали поучаствовать в акции. Так мы символически хотели показать, что не всегда нужно выбрасывать вещи – зачастую их можно обновить или передать кому-то, кому они действительно нужны. Например, на площадке компании CleanR действует также пункт обмена вещами, где можно оставить еще годные предметы, которые уже не нужны вам самим – ремонтные принадлежности, предметы интерьера, посуду, книги, электроприборы и многое другое. В свою очередь, любой другой человек может бесплатно забрать эти вещи себе", – пояснила Румпане.
За праздничную атмосферу и отличную музыку на мероприятии отвечал диджей Карлис Килкутс, а разнообразные конкурсы и активности проводил Маргер Майорс.
Ранее сообщалось, что 26 марта этого года компания CleanR открыла в рамках проекта Евросоюза LIFE самую современную площадку для сбора сортированных отходов в Латвии. Это первая столь широко оснащенная и автоматизированная площадка такого рода в Риге.
На площадке особое внимание уделено комфорту посетителей: на входе установлен цифровой информационный гид с четкими инструкциями, благодаря чему посетители сразу понимают, куда и как правильно сдавать принесенные отходы. Также здесь установлены мониторы, помогающие ориентироваться в типах контейнеров. Внедрена автоматизированная система взвешивания и учета отходов, обеспечивающая быстрое и удобное самообслуживание.
На площадке по адресу ул. Виеталвас 5b можно сдать около 30 разных категорий сортированных отходов. Например, частные лица могут бесплатно и в неограниченном количестве сдавать бумагу и картон, стеклянную, деревянную, пластиковую и металлическую упаковку, аккумуляторы и батарейки, солнечные панели, неразобранную электронику; в ограниченном количестве – лаки и краски, масла, масляные фильтры, органические растворители, люминесцентные лампы и лампочки, оконное стекло и четыре автомобильные шины в год.
Юридические лица за плату могут сдать люминесцентные лампы, аккумуляторы и батарейки, лаки и краски, масла, масляные фильтры, органические растворители, шины, крупногабаритные и строительные отходы (на вес), а также биоразлагаемые отходы (по объему).
Новшеством стал также пункт обмена вещами и материалами, в котором люди могут подарить вторую жизнь полезным предметам. В этом пункте принимается неразобранная, чистая и рабочая бытовая техника (например, холодильники, стиральные машины, мелкая техника), дизайнерские предметы и интерьерные вещи в хорошем состоянии (зеркала, лампы, подсвечники и т.д.), неповрежденная посуда, книги в хорошем состоянии, а также стройматериалы (инструменты, краски, крепления, плитка и другое).
В создание и модернизацию площадки вложено почти 400 тысяч евро, часть из которых составило софинансирование программы Европейского союза и Министерства умного управления и регионального развития LIFE.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!