Bloomberg: Трамп может не поддержать нефтяные санкции против России

Один из собеседников Bloomberg подтвердил, что Великобритания и Евросоюз могут рассмотреть возможность снизить потолок цен на российскую нефть и без участия США. Тем не менее, такой шаг не будет столь эффективным, как если бы его единогласно поддержали все страны G7.

В конце 2022 года страны G7 договорились установить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Теперь же предлагается снизить его до 45 долларов за баррель.

ЕС планирует включить снижение потолка цен на российскую нефть в свой очередной, 18-й пакет санкций.

"Мы усиливаем давление на Россию, потому что сила - это единственный язык, который понимает Россия", - ранее заявила председатель Еврокомиссии (EK) Урсула фон дер Ляйен.

"Наш сигнал совершенно четкий: эта война должна закончиться. Нам необходимо реальное прекращение огня, и Россия должна сесть за стол переговоров с серьезным предложением", - подчеркнула Ляйен.

Для достижения максимального эффекта от снижения потолка цен на нефть другим странам G7 и Евросоюзу необходимо убедить США последовать их примеру.

"Я рассчитываю, что мы сделаем это вместе в рамках G7, - сказала Ляйен. - Мы начали это как инициатива G7, это была успешная инициатива G7, и я хочу продолжать ее именно в формате G7".

В прошлом месяце европейские лидеры пригрозили Москве масштабными санкциями, если она не согласится на прекращение огня в Украине, однако возглавляемые США мирные усилия до сих пор не привели к заметному прогрессу.