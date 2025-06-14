Фото Воскресенье будет солнечным и теплым

В воскресенье, 15 июня, осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье соберется небольшая облачность, но часто будет выглядывать солнце, ветер прогнозируется слабый.
Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, на побережье залива - от +10 до +13 градусов, максимальная температура днем - от +20 до +24 градусов, на побережье - от +18 до +20 градусов.
Ночью облаков в небе ожидается совсем немного, погода будет сухой. При медленном ветре переменного направления местами на востоке сформируется туман, а воздух остынет до +7... +10 градусов, на побережье залива будет от +9 до +13 градусов.
В Риге ночью ожидается ясная и сухая погода, будет дуть слабый ветер переменного направления, температура воздуха понизится до +11…+13 градусов.
15.06.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 14, 2025
Neliels mākoņu daudzums.
Bez nokrišņiem.
Naktī un no rīta atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka.
Lēns vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī +5...+10°, līča piekrastē +10…+13°, maksimālā dienā +20...+24°, piekrastē +18…+20°. pic.twitter.com/mWFI0kjINO
Галерея: Центральный рынок в Риге
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