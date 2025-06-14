Марис Звиедрис готов возглавить ЦИК

Председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис получил предложения от нескольких партий занять пост руководителя Центральной избирательной комиссии и планирует выдвигать свою кандидатуру. Он подтвердил это агентству LETA.
Звиедрис подчеркнул, что решение далось непросто, однако подтвердил, что его не только пригласили, но он уже согласился принять участие в выборах.
"Скажу честно: я не вижу множества других кандидатов. Такая должность не должна долго оставаться вакантной. У меня есть необходимые знания. Почему это важно? Эту сферу надо привести в порядок, необходимо восстановить доверие как к ЦИК, так и к ее работе", – заявил Звиедрис, комментируя своё решение.
Он также подтвердил, что к нему обратились представители как минимум трех политических сил, но конкретные партии называть отказался, чтобы сохранить нейтралитет.
Ранее агентство LETA сообщало, что партии, представленные в Сейме, рассматривают возможность выдвижения Звиедриса на пост нового руководителя ЦИК. Кандидатуру Звиедриса рассматривают как партии правящей коалиции, так и оппозиционные силы.
Парламентские партии допускают, что договориться о едином кандидате на пост главы ЦИК удастся до вечера понедельника, 16 июня.
Также сообщалось, что депутатам следует выдвинуть кандидатов на должность председателя ЦИК до вторника следующей недели, 17 июня. Выдвижение кандидатов возможно по инициативе не менее десяти депутатов Сейма.
Выдвижение кандидатов завершится во вторник в 16:00, а назначить нового председателя ЦИК планируют уже 19 июня.
Закон "О Центральной избирательной комиссии" гласит, что ЦИК является постоянным выборным государственным органом, в обязанности которого входит подготовка и проведение выборов в Сейм, Европарламент, местные самоуправления, а также организация народных голосований и инициатив.
В состав ЦИК входят девять человек. Председателя и семерых членов комиссии избирает Сейм, а еще одного члена из числа судей выбирает Верховный суд на своем пленуме.
В случае прекращения полномочий одного из членов комиссии, Сейм или Верховный суд избирает на его место нового члена.
Необходимость поиска нового руководителя ЦИК возникла после того, как прежняя глава комиссии Кристине Саулите ушла в отставку.
В среду, 11 июня, на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и местному самоуправлению, Саулите вначале заявила, что уходит с поста, но затем передумала, уточнив, что еще не приняла окончательного решения.
Тем не менее, в тот же вечер она обратилась в Президиум Сейма с официальным заявлением об отставке. К этому моменту парламентские фракции правящей коалиции уже договорились об отзыве Саулите с должности.
После муниципальных выборов президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию выборов, и потребовал оценки ответственности должностных лиц.
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