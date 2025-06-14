Марис Звиедрис готов возглавить ЦИК

Выдвижение кандидатов завершится во вторник в 16:00, а назначить нового председателя ЦИК планируют уже 19 июня.

Закон "О Центральной избирательной комиссии" гласит, что ЦИК является постоянным выборным государственным органом, в обязанности которого входит подготовка и проведение выборов в Сейм, Европарламент, местные самоуправления, а также организация народных голосований и инициатив.

В состав ЦИК входят девять человек. Председателя и семерых членов комиссии избирает Сейм, а еще одного члена из числа судей выбирает Верховный суд на своем пленуме.

В случае прекращения полномочий одного из членов комиссии, Сейм или Верховный суд избирает на его место нового члена.

Необходимость поиска нового руководителя ЦИК возникла после того, как прежняя глава комиссии Кристине Саулите ушла в отставку.

В среду, 11 июня, на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и местному самоуправлению, Саулите вначале заявила, что уходит с поста, но затем передумала, уточнив, что еще не приняла окончательного решения.

Тем не менее, в тот же вечер она обратилась в Президиум Сейма с официальным заявлением об отставке. К этому моменту парламентские фракции правящей коалиции уже договорились об отзыве Саулите с должности.

После муниципальных выборов президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития (VDAA) провалили организацию выборов, и потребовал оценки ответственности должностных лиц.

Министр интеллектуального управления и регионального развития, курирующая работу VDAA, Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу, а в среду и сама объявила о своей отставке.

Лиопа пока не взял на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов. В VDAA тем временем начали подробную проверку на всех уровнях - от сотрудников, напрямую отвечающих за систему выборов, до разработчиков и аудиторов, выясняя причины медленной работы сканирования бюллетеней.

Глава Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что служебная проверка по поводу сложностей с подсчетом голосов еще не началась, поскольку первоначально необходимо собрать всю доступную информацию о случившемся.