Уволился советник премьер-министра по вопросам здравоохранения

В начале августа советник премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам здравоохранения Ренар Путниньш стал членом правления Екабпилсской региональной больницы и из-за занятости на этой должности уволился из бюро премьер-министра, сообщил пресс-секретарь Кариньша Сандрис Сабаев.
Путниньш прекратил работу в бюро премьера по договоренности сторон. Нового советника по вопросам здравоохранения Кариньш искать пока не будет.
Как пояснил агентству LETA сам Путниньш, в Екабпилсской больнице у него много обязанностей медицинского и административного характера, в результате он не может на 100% посвящать себя работе в бюро премьер-министра.
По словам бывшего советника, с премьер-министром достигнута договоренность о том, что в случае необходимости Кариньш может обратиться к нему за рекомендациями по телефону.