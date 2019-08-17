Вода на Аляске прогрелась так сильно, что начал умирать лосось

Ученый Стефания Квин-Давидсон телеканалу CNN рассказала, что она в конце июля с научной группой отправилась в экспедицию по одной из рек Аляски после того, как местные жители начали говорить о гибели рыбы.

Она и другие ученые в этой экспедиции насчитали 850 мертвых не разложившихся до конца рыбин, при этом по их подсчетам общее число может быть в 4-10 раз больше.

Ученые искали признаки инфекций и паразитов, но ничего не нашли. Почти у всего найденного лосося была "красивая икра, которая в нем по-прежнему находится". Так как из гибель совпала с июльской жарой, ученые пришли к выводу, что причина массовой смерти стал большой стресс рыбы, полученный в связи с жаркой погодой.

Квин-Давидсон сказала, что она работает ученым восемь лет и "об этом никогда ничего не слышала".

"Я не уверена, что люди понимают, насколько массовую гибель мы видели во время экспедиции".

Волна жары сильнее, чем прогнозировалась в моделях климатических изменений

По словам ученого Сью Маугера, температура воды в этом году побила рекорды тепла, так же как и температура воздуха.

Ученые с 2002 года наблюдали температуру течений вокруг прохода Кука, который находится на юг от Анкориджа. Они никогда не регистрировали температуру выше 76 градусов по Фаренгейту (24 градуса по Цельсию). До сих пор.

7 июля было зарегистрировано 81,7 гадусов (27 градусов по Цельсию).

По словам Маугера, он и его команда в 2016 году опубликовали исследования, создав модели прогнозов того, как климатические изменения повысят температуру в течениях Аляски.

"2019 год превысил температуру, которую мы ожидали в худшем случае в 2069 году", - сказал он.

Маугер отметил, что теплые температуры влияют на различные виды лосося, в зависимости от течения. В других местах штата у лосося "не было энергии для нереста и они умерли со здоровой икрой внутри".

Популяции лосося подвержены уничтожению и с других аспектов. Рыбаки угрожают лососю далее на юг от юго-запада Канады и северо-запада Вашингтона. Киты, которые сами находятся под защитой, питаются лососем.