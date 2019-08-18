В это воскресенье общественный транспорт в Риге также будет бесплатным

Поскольку мероприятия праздника Риги продолжаются и 18 августа, общественный транспорт, за исключением экспресс-автобусов и ретро-трамвая, сегодня тоже будет бесплатным, а также организованы дополнительные рейсы, сообщил агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.