В это воскресенье общественный транспорт в Риге также будет бесплатным

Поскольку мероприятия праздника Риги продолжаются и 18 августа, общественный транспорт, за исключением экспресс-автобусов и ретро-трамвая, сегодня тоже будет бесплатным, а также организованы дополнительные рейсы, сообщил агентству LETA представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.
Дополнительные рейсы организованы на автобусных маршрутах 37, 40 и 53, трамвайных маршрутах 1, 5, 7, 10 и 11 и троллейбусных номер 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.
Также 18 августа в связи с мероприятиями на Луцавсале автобусы 40-го маршрута в направлении в Зиепниеккалнс будут останавливаться на Луцавсале.
Полную информацию об изменениях маршрутов можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv.