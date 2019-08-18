В субботу потушено 23 пожара, найдено двое утонувших

В субботу в 8.59 поступил вызов на ул. Кулдигас в Юрмале, где в квартире горел матрас. Из задымленной квартиры были спасены два человека.

Вечером в Риге, на ул. Пернавас, человек оставил на плите готовящуюся еду и заснул. В 19.45 поступил вызов на пожар в эту квартиру. Жилец был передан врачам.

В субботу, сотрудничая с другими службами, работники ГПСС извлекли из водоемов двух утонувших - одного из реки Барты в Нице, второго из Гауи в Валмиере.