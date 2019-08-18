В субботу потушено 23 пожара, найдено двое утонувших

В субботу в Латвии потушено 23 пожара, спасено три человека, пострадавших и погибших в пожарах нет, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В субботу в 8.59 поступил вызов на ул. Кулдигас в Юрмале, где в квартире горел матрас. Из задымленной квартиры были спасены два человека.
Вечером в Риге, на ул. Пернавас, человек оставил на плите готовящуюся еду и заснул. В 19.45 поступил вызов на пожар в эту квартиру. Жилец был передан врачам.
В субботу, сотрудничая с другими службами, работники ГПСС извлекли из водоемов двух утонувших - одного из реки Барты в Нице, второго из Гауи в Валмиере.
С начала года в Латвии зарегистрировано 7102 пожара, в которых погиб 51 человек и пострадали 187.