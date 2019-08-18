Вс, 18.08.2019
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Жители назвали главную проблему, которую нужно решать в Латвии

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Гроза и дождь в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Главной проблемой, которую нужно решать в Латвии, большинство жителей неизменно называет экономику, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Весной этого года людям был задан вопрос, какие проблемы, моральные или экономические, латвийское общество должно решать в первую очередь.

76% населения считает, что в первую очередь нужно решать экономические проблемы. Результаты опроса были аналогичными и в прошлом году, а больше всего людей считали экономические проблемы главными в 2009 году - 85%.

Моральные проблемы считают приоритетными 24% опрошенных. Больше всего людей придерживались такого мнения в 2001 году - 27%.

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