Жители назвали главную проблему, которую нужно решать в Латвии

Главной проблемой, которую нужно решать в Латвии, большинство жителей неизменно называет экономику, свидетельствуют данные опроса SKDS.
Весной этого года людям был задан вопрос, какие проблемы, моральные или экономические, латвийское общество должно решать в первую очередь.
76% населения считает, что в первую очередь нужно решать экономические проблемы. Результаты опроса были аналогичными и в прошлом году, а больше всего людей считали экономические проблемы главными в 2009 году - 85%.
Моральные проблемы считают приоритетными 24% опрошенных. Больше всего людей придерживались такого мнения в 2001 году - 27%.