"Это Гарик сглазил": Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус провела небольшой отпуск на Мальдивских островах вместе со своей дочкой Анастасией. Хотя и отдых на элитном курорте редко когда может быть плохим, отпуск актрисы смогли омрачить несколько инцидентов — девушка заболела и сильно порезала ногу.
Во время отпуска артистка также пожаловалась на энтомофобию — страх насекомых. Именно из-за этого страха звезда месяц обратно отказалась участвовать в программе "Форт Боярд", несмотря на то, что это мечта детства. Однако это совсем не единственное разочарование, с которым пришлось столкнуться Кристине на каникулах.
"Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на пять килограммов. Короче, отпуск удался! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву", — иронизирует Асмус.
Фанаты артистки посочувствовали своей любимице, однако сразу же стали шутить о том, что отпуск обернулся провалом из-за того, что девушка оставила дома своего мужа Гарика Харламова:
"Был бы Гарик с вами, ничего бы не случилось", "Это Гарик сглазил", "Это потому что Харламов остался дома".
Хотя можно сказать, что, несмотря на это, отпуск все-таки удался! Ранее Кристина порадовала глаз поклонников откровенным и пикантным снимком из ванны.