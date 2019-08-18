"Это Гарик сглазил": Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом

Во время отпуска артистка также пожаловалась на энтомофобию — страх насекомых. Именно из-за этого страха звезда месяц обратно отказалась участвовать в программе "Форт Боярд", несмотря на то, что это мечта детства. Однако это совсем не единственное разочарование, с которым пришлось столкнуться Кристине на каникулах.