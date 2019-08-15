"Стеснение пропало": Асмус показала пикантное фото в ванной

Подписчики Кристины Асмус оценили фотографию, а также подчеркнули, что такие снимки актриса публикует вдали от мужа Гарика Харламова.
Артистка продолжает радовать глаз поклонников откровенными и пикантными снимками в своем Instagram-аккаунте. В этот раз звезда "Интернов" опубликовала обнаженное фото из ванны. Снимок был сделан на тропическом курорте во время отдыха на Мальдивах. Однако девушка кокетливо повернулась спиной к камере, что разочаровало ее подписчиков.
"Дзен", - гласит подпись под фото.
Фанаты актрисы оценили публикацию и отметили, что данные снимки девушка делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторых поклонников звезды огорчил снимок, так как на "горячем" фото нет зеркала.
"Стеснение пропало, градус повышен , Харламов все ближе , но Лариса в спину ему дышет и просит потише, тише ....", "Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой", "Фото шикарное!)", "А стоя слабо?", "Очень красивая фотография. И девушка на этой фотографии", "Где зеркало?)", "В таком райском месте, а возле бассейна!", "А как надолго Гарик может задержать дыхание под водой?))", - ответили на публикацию актрисы ее подписчики.