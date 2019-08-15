Чт, 15.08.2019
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"Стеснение пропало": Асмус показала пикантное фото в ванной

Кристина Асмус

ФОТО: instagram.com/asmuskristina/

Подписчики Кристины Асмус оценили фотографию, а также подчеркнули, что такие снимки актриса публикует вдали от мужа Гарика Харламова.

Артистка продолжает радовать глаз поклонников откровенными и пикантными снимками в своем Instagram-аккаунте. В этот раз звезда "Интернов" опубликовала обнаженное фото из ванны. Снимок был сделан на тропическом курорте во время отдыха на Мальдивах. Однако девушка кокетливо повернулась спиной к камере, что разочаровало ее подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзен 🐚🥥💭

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"Дзен", - гласит подпись под фото.

Фанаты актрисы оценили публикацию и отметили, что данные снимки девушка делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторых поклонников звезды огорчил снимок, так как на "горячем" фото нет зеркала. 

"Стеснение пропало, градус повышен , Харламов все ближе , но Лариса в спину ему дышет и просит потише, тише ....", "Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой", "Фото шикарное!)", "А стоя слабо?", "Очень красивая фотография. И девушка на этой фотографии", "Где зеркало?)", "В таком райском месте, а возле бассейна!", "А как надолго Гарик может задержать дыхание под водой?))", - ответили на публикацию актрисы ее подписчики.

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