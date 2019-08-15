"Стеснение пропало": Асмус показала пикантное фото в ванной

Артистка продолжает радовать глаз поклонников откровенными и пикантными снимками в своем Instagram-аккаунте. В этот раз звезда "Интернов" опубликовала обнаженное фото из ванны. Снимок был сделан на тропическом курорте во время отдыха на Мальдивах. Однако девушка кокетливо повернулась спиной к камере, что разочаровало ее подписчиков.

"Дзен", - гласит подпись под фото.

Фанаты актрисы оценили публикацию и отметили, что данные снимки девушка делает вдали от супруга Гарика Харламова. Некоторых поклонников звезды огорчил снимок, так как на "горячем" фото нет зеркала.