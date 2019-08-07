Ср, 7.08.2019
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Кристина Асмус рассказала, почему на Мальдивах не купается в море

Кристина Асмус

ФОТО: instagram.com/asmuskristina/

В Сети идут обсуждения новой публикации в Instagram-аккаунте знаменитой актрисы и жены резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристины Асмус.

На опубликованном снимке артистка в оранжевом топе делает селфи, вероятнее всего, будучи на пляже на Мальдивах, где она проводит отпуск вместе со своей дочерью. Кристина Асмус уже шесть лет состоит в браке с Гариком Харламовым. В августе актриса отправилась в отпуск.

В подписи к своей публикации звезда "Интернов" рассказала, что ей больше по душе отдых на пляже, а не купание в море. Согласно ее словам, бывало и такое, что она за весь отпуск могла всего пару раз покупаться на море.

(пунктуация и орфография автора сохранены)

"Бывает и такое, что я за весь отпуск пару раз на море сходила. Главное же дышать ))))))) Но в этот раз не так, в этот раз я - мощь!))) За 4 дня аж целых два раза окунулась ))))  У вас как? Есть те, кто ездил на море, но не на море? К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ниче )))))", - написала Асмус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если выбирать радикально - плавать или загорать, то я за загорать ☀️Причём, у меня нет такого фана загореть как можно сильнее, чтоб на подольше хватило 🤪 Мне просто нравится сам процесс - греться, думать о всяком, слушать волны 💦 А купаться хоть и люблю, но на отдыхе лень )))) Бывает и такое, что я за весь отпуск пару раз на море сходила 🤦🏼‍♀️ Главное же дышать ))))))) Но в этот раз не так, в этот раз я - мощь!))) 💪🏻 За 4 дня аж целых два раза окунулась )))) 🏊🏻‍♀️ У вас как? Есть те, кто ездил на море, но не на море? 😁🙄 К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ниче )))))

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Многие пользователи начали отвечать на вопрос, связанный с морем, однако нашлись и те, кто посчитал актрису не похожей на саму себя на фото.

(пунктуация и орфография авторов сохранены)

"Что с носом?", "Крис, что с лицом?", "Ха ха. даже и неузнал. Дааа, годы годы....", "Крис, совсем большая стала, не узнать".

Ранее сообщалось, что резидент Comedy Club, актер и муж Кристины Гарик Харламов кардинально сменил имидж. 38-летний артист полностью избавился от волос, но оставил усы и бороду. 

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