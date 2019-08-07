Кристина Асмус рассказала, почему на Мальдивах не купается в море

"Бывает и такое, что я за весь отпуск пару раз на море сходила. Главное же дышать ))))))) Но в этот раз не так, в этот раз я - мощь!))) За 4 дня аж целых два раза окунулась )))) У вас как? Есть те, кто ездил на море, но не на море? К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ниче )))))", - написала Асмус.