Кристина Асмус рассказала, почему на Мальдивах не купается в море

Если выбирать радикально - плавать или загорать, то я за загорать ☀️Причём, у меня нет такого фана загореть как можно сильнее, чтоб на подольше хватило 🤪 Мне просто нравится сам процесс - греться, думать о всяком, слушать волны 💦 А купаться хоть и люблю, но на отдыхе лень )))) Бывает и такое, что я за весь отпуск пару раз на море сходила 🤦🏼‍♀️ Главное же дышать ))))))) Но в этот раз не так, в этот раз я - мощь!))) 💪🏻 За 4 дня аж целых два раза окунулась )))) 🏊🏻‍♀️ У вас как? Есть те, кто ездил на море, но не на море? 😁🙄 К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ниче )))))

