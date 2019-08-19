Ушаков: если удастся найти компромисс, сегодня будет избран новый мэр Риги

По его мнению, высока вероятность, что мэр Риги сегодня будет избран.

"Я предполагаю, что, общими усилиями найдя ответы на оставшиеся вопросы технические характера, мы придем к компромиссу", - сказал он.

По словам Ушакова, позиция "Согласия" остается неизменной с конца мая, а именно, партия поддерживает выдвинутого ЧСР кандидата. Однако, как отметил Ушаков, в течение последних недель "между многими депутатами в разных комбинациях" в определенной степени был исчерпан кредит взаимного доверия.

Фракции "Согласия" и ЧСР еще встретятся незадолго до запланированного сегодня на 10.00 заседания думы, так как "Согласие" хочет обсудить ряд организационных вопросов.

"Если удастся договориться о том, как будут работать люди, то сегодня будет избран мэр, который сможет проработать два года", - отметил лидер "Согласия".

Сегодня, 19 августа, в 13 часов состоится внеочередное заседание Рижской думы, на котором пройдут выборы мэра Риги.

На должность мэра выдвинуты два кандидата - оппозиционный политик Виестурс Зепс ("Для развития Латвии") и исполняющий обязанности председателя думы Олег Буров (ЧСР).

В пятницу "Фракция независимых депутатов" (ФНД) подписала договор о сотрудничестве с ЧСР, тем самым обещая Бурову свою поддержку на выборах мэра Риги.

Таким образом, сейчас у Бурова есть 18 гарантированных голосов, потому что вместе с ФНД обещали голосовать и три депутата блока "Риге". Тем временем партия "Согласие" еще не подписала коалиционный договор с ЧСР. Если это произойдет, у Бурова будет 35 голосов, что обеспечит ему кресло мэра.

Тем временем Зепс пытался обеспечить себе поддержку оппозиционных партий, но поддержать его обещали только депутаты национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK.

В свою очередь "Единство" и Новая консервативная партия не собираются поддерживать никого из кандидатов, так как считают, что в думу должны пройти досрочные выборы.

Мэра в Риге нет с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс (ЧСР).