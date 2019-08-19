"По сути, это сделка с недвижимостью": Трамп подтвердил желание купить Гренландию

"Мы об этом говорили", - в воскресенье, 18 августа, заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

"Появилась эта концепция и я сказал - конечно, стратегически это интересно и мы были бы заинтересованы", - подчеркнул президент США.

Он также указал, что "сначала нужно выяснить, есть ли у них [Дании] какой-то интерес".

Однако Трамп заявил, что покупка Гренландии не является приоритетным вопросом на повестке дня администрации президента.

На вопрос о том, рассматривал ли он возможность обменять какую-то часть территории США на Гренландию, Трамп ответил: "Многое можно сделать".

"По сути, это большая сделка с недвижимостью", - пояснил политик.

Президент США также указал, что выплачиваемые Гренландии субсидии дорого обходятся бюджету Дании, а для США этот остров был бы стратегически важным.

"Он наносит большой вред Дании, поскольку страна теряет почти 700 млн долларов в год на его содержание, а для США получить Гренландию было бы стратегически очень приятной возможностью", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось на минувшей неделе, стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах глава США часто спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своего посещения Гренландии подчеркнула, что остров не продается, пишет местная газета Sermitsiaq.

"Я очень надеюсь, что это было несерьезно", - добавила она.