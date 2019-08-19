Компромисс достигнут: "Согласие" и ЧСР подписали коалиционное соглашение

Таким образом, на запланированном сегодня голосовании выдвинутого ЧСР на должность мэра Олега Бурова в целом могут поддержать 35 депутатов - 11 представителей ЧСР и 17 "Согласия", а также четыре представителя "Фракции независимых депутатов" и три депутата от блока "Риге".

Коалиционное соглашение "Согласия" и ЧСР предусматривает, что "Согласие" получит две должности вице-мэров. Одну из них представитель партии займет сразу после избрания нового мэра, а вторая будет создана с января 2020 года.

"Согласие" на должность вице-мэра официально выдвинуло руководителя фракции Анну Владову, а вторым потенциальным кандидатом на должность вице-мэра является депутат Сандрис Бергманис.

Также коалиционное соглашение предусматривает, что на должности в правлении Рижского свободного порта будут выдвинуты Буров и Бергманис, а комитет городской собственности после избрания Бурова мэром возглавит Ольга Вейдиня ("Согласие").

Пост второго вице-мэра в настоящее время будет сохранен за Вадимом Баранником ("Фракция независимых депутатов").

Как сообщалось ранее, предусмотренное сегодня в 10.00 внеочередное заседание Рижской думы, на котором планировалось проголосовать по кандидатам в новые мэры, было перенесено на 13.00.

Как информировал журналистов Буров, заседание было решено перенести, чтобы успеть обсудить "технические вопросы" с партией "Согласие".

"Нам не удалось встретиться с "Согласием" в пятницу, поэтому мы планируем встретиться сегодня", - сказал Буров, сообщив, что встреча фракций состоится в 11.30.

На вопрос о том, какие именно вопросы технического характера будут обсуждаться, Буров ответил, что речь идет о сферах управления - какими из них после избрания мэра будет управлять "Согласие", какими - ЧСР.