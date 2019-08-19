Нацблок: если выборы мэра закончатся безрезультатно, выдвинем своего кандидата

По его словам, на сегодняшних выборах фракция VL-TB/LNNK решила поддержать Виестура Зепса ("Для развития Латвии"), но, если мэра выбрать не удастся, фракция готова взять на себя инициативу и выдвинуть кого-то из своих рядов.

О конкретном кандидате фракция примет решение лишь в том случае, если сегодняшние выборы провалятся.

По словам Лоциса, правые партии должны держаться вместе, и VL-TB/LNNK готова убедить коллег в необходимости сотрудничества, если это потребуется.

Лоцис подчеркнул, что принципы национального объединения останутся неизменными - переход на обучение на латышском языке во всех детских садах Риги, начало переговоров о судьбе памятников советского времени и создание ревизионной комиссии, а также "красная линия" в сотрудничестве с "Согласием".

Как сообщалось ранее, сегодня в 13 часов состоится внеочередное заседание Рижской думы по выборам нового мэра. Сначала заседание было назначено на 10 часов.

Как информировал журналистов кандидат на должность председателя Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР), заседание было решено перенести, чтобы успеть обсудить "технические вопросы" с партией "Согласие".

"Нам не удалось встретиться с "Согласием" в пятницу, поэтому мы планируем встретиться сегодня", - сказал Буров, сообщив, что встреча фракций состоится в 11.30.