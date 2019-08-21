Онлайн-шопинг, Siri и "друг в коробочке". Что еще из технологий предсказал Стив Джобс

Такие медиа-гиганты как Facebook и YouTube вышли в свет интернета в 2004 и 2005 году, а первая модель iPhone поступила в продажу в 2007 году. Однако за десятилетие до этого Стив Джобс смог практически точно предвидеть, как интернет изменит мир. Портал Business Insider собрал высказывания Джобса 80-х и 90-х годов, и изучил, насколько точно они отвечают современности.

Виртуальные ассистенты

Задолго до того, как мир познакомился с Сири от Apple или с Алексой от Amazon, Джобс уже высказывал догадку, что это произойдет.

"Следующий шаг - компьютеры станут нашими персональными агентами. Это будет, как если бы у каждого из нас был маленький друг в маленькой коробке, который делает все, чего мы хотим, и помогает нам ориентироваться в информационном потоке", - сказал предприниматель в интервью Newsweek's Access Magazine в 1984 году.

Обучение искусственного интеллекта

В наши дни виртуальные ассистенты сами учат привычки человека, чтобы предложить каждому пользователю подходящие опции. "Ты начнешь этого друга в коробке учить своим привычкам", - сказал Джобс все в том же интервью.

"И тогда компьютер будет знать, нравится ли тебе по пятницам ходить на ужин ресторан, он будет напоминать о резервации столика и посоветует лучшие заведения. Он будет сопровождать вас, куда бы вы ни пошли, и знать все о вашей повседневной жизни. Через время он поймет не только конкретные действия, которые ты проводишь, но и их контекст".

Технологии и дети

"Каждый получит своего персонального ассистента уже примерно в возрасте десяти лет", - в интервью сказал Стив Джобс. В исследовании 2016 года выяснилось, что ребенок в США свой первый телефон действительно получает в среднем около 10,3 лет.

Освобождение от посредников

"Интернет - это инструмент, который поможет продавцу и покупателю встретиться без посредников. Оказывается, что посредников очень много:

"Они делают вещи медленнее, сложнее и дороже. Без них жизнь будет намного проще", - говорил Стив Джобс.

Покупки в интернете

Когда Джобса спросили, какой будет наибольшая выгода для пользователей, он ответил - шопинг:

"Люди больше не будут бродить по магазинам и не будут тратить время - все можно будет купить в интернете".

Хранение данных

Задолго до создания Google Диска и других "облаков" хранения Стив Джобс уже говорил, что это откроет новые возможности: "В тот момент, когда мне больше не нужно будет самому хранить все свои данные, но я смогу получить доступ к ним в любой момент, начнется новая эра".

Однако, насколько бы точными не были прогнозы Джобса о будущем, он также и ошибался в одном существенном аспекте. Предприниматель в интервью заявил, что технологии и интернет изменят лишь небольшого числа людей: "Интернет будет очень важным. Изменит ли это жизни миллионов людей? Нет, определенно нет. Ну, может быть, со временем он будет тонко вторгаться в жизнь каждого. Это определенно не будет так впечатляюще, как первый раз увидеть телевизор или услышать радио".