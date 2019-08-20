Вт, 20.08.2019
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Уволен обматеривший Путина в прямом эфире грузинский журналист

Георгий Габуния

ФОТО: скриншот с youtube.com

В начале июля, во время массовых протестов в Грузии, местный журналист Георгий Габуния в прямом эфире телеканала Rustavi-2 обругал матом президента РФ Владимира Путина. Теперь стало известно, что журналиста уволили, сообщает BBC.

Решение об увольнении Габунии приняло новое руководство телеканала. Он оказался в числе нескольких других уволенных журналистов. 

"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния", - сообщил на брифинге новый генеральный директор Rustavi-2 Паата Салия.

Как указал новый директор телеканала, журналисты были уволены по причине конфликта интересов.

По словам Салии, находясь в отпуске, работники Rustavi-2 делают заявления, которые противоречат интересам телеканала. Речь идет о том, что некоторые журналисты выразили намерение работать на новом телеканале, который был основан бывшим директором Rustavi-2 Ником Гварамией. 

Напомним, инцидент произошел 7 июля.Габуния оскорблял российского президента дольше минуты. Телеведущий даже успел нецензурно высказаться в отношении родителей Путина. Видео отрывка передачи было опубликовано на сайте YouTube. После Габуния был отстранен от работы на два месяца.

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