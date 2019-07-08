Обматерившего Путина грузинского журналиста отстранили от работы

Грузинский телеканал "Рустави 2" временно отстранил от работы телеведущего Георгия Габунию на следующий день после того, как он в эфире нецензурно выругался в адрес главы России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте канала.
Это решение 7 июля было принято саморегулируемым органом телеканала, после того, как ознакомились с текстом Габунии.
"В соответствии с решением саморегулируемого органа журналист Георгий Габуния был отстранен на два месяца, это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит и/или в которых принимает участие", — гласит заявление телеканала. Полный текст решения было обещано опубликовать позднее.
Георгия Габунию отстранили на два месяца от участия во всех передачах, которые он ведет на канале "Рустави 2". А именно: журналист не будет вести программу "Постскриптум", в которой он ранее и выругался матом на русском языке.
После того, как журналист оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала, Госдума России решила попросить правительство ввести ограничения против Грузии. А именно, поступило предложение обсудить запрет поставок вина и питьевой воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну.