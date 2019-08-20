Во Франции задержаны подозреваемые в подготовке атаки на саммит G7

Во Франции задержаны пять человек, которые подозреваются в планировании нападения на саммит лидеров стран G7, сообщили местные СМИ.
Радиовещательная компания Franceinfo отметила, что информация о нападении распространялась в социальных сетях, Вооруженные силы Франции объявили состояние повышенной готовности.
Агентство AFP сообщило, что подозреваемые в качестве своей цели выбрали отель, где предусмотрено разместить должностных лиц, которые приедут на саммит.
Злоумышленники были задержаны в понедельник, 19 августа. Как отмечает РИА "Новости", были задержаны четверо мужчин и женщина в возрасте от 24 до 45 лет. Все они являются участниками анархо-автономистского движения.
Саммит G7 начнется в эту субботу, 24 августа, в Биаррице, где размещены 10 000 представителей оборонных служб, которые должны заботиться о безопасности участников саммита.