Во Франции задержаны подозреваемые в подготовке атаки на саммит G7

Радиовещательная компания Franceinfo отметила, что информация о нападении распространялась в социальных сетях, Вооруженные силы Франции объявили состояние повышенной готовности.

Агентство AFP сообщило, что подозреваемые в качестве своей цели выбрали отель, где предусмотрено разместить должностных лиц, которые приедут на саммит.

Злоумышленники были задержаны в понедельник, 19 августа. Как отмечает РИА "Новости", были задержаны четверо мужчин и женщина в возрасте от 24 до 45 лет. Все они являются участниками анархо-автономистского движения.