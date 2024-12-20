Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил треть состава правительства

Рокировка произошла после бурной недели, вызванной неожиданной отставкой вице-премьера и министра финансов Кристи Фриланд. Отставка стала результатом разногласий с Трюдо на фоне угроз новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины.

Фриланд, которая на протяжении почти десяти лет была ключевым союзником Трюдо, стала первой фигурой в его кабинете, открыто выразившей несогласие с премьером.

В обновленное правительство вошли восемь новых министров, которые заменили членов кабинета, заявивших о своем намерении не участвовать в следующих выборах, а также тех, кто совмещал несколько должностей.

Четыре действующих министра получили новые назначения.

Лидер Либеральной партии Джастин Трюдо сталкивается с серьезными вызовами: согласно опросам, его популярность отстает на 20 процентных пунктов от главного оппонента, лидера Консервативной партии Пьера Пуальева. Последний трижды пытался добиться роспуска правительства и назначения внеочередных выборов с сентября.

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