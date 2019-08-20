Житель Ростова-на-Дону продает "антипохмельную" кошку за 230 310 евро

Складывается ощущение, что в России любят оригинальные объявления о продаже, как в случае с жителем Челябинска, который пытался продать свою квартиру, используя снимки своего жилья с изображением режиссера Квентина Тарантино. В этот раз житель Ростова-на-Дону Михаил Шипунов попытался продать свою "антипохмельную" кошку за 15 миллионов рублей (230 310 евро - прим. ред.). Об этом пишет РИА "Новости".
По словам ростовчанина, его британская короткошерстная кошка способна вылечить человека от похмелья. Объявление о продаже животного мужчина разместил на российском портале Avito.
В объявлении указано, что "мистическая британка" в непогоду любит сладкое, а также "дружит с домовым, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья".
Как сообщил журналистам сам Шипунов, у него дома живут кот и кошка, которые не смогли найти общий язык, поэтому с одним из питомцев решили попрощаться.
"Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется", — рассказал Шипунов в интервью РИА "Новости".
"Мистической британкой" заинтересовались уже несколько человек, но владелец кошки пока не договорился с ними о цене, хотя возможен и торг.