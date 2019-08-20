Житель Ростова-на-Дону продает "антипохмельную" кошку за 230 310 евро

"Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется", — рассказал Шипунов в интервью РИА "Новости".