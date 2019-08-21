KNAB задержал за мошенничество председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса

В заявлении KNAB для прессы сообщается, что бюро проводит неотложные процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски.

Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.

Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Хелманис, предположительно злоупотребив служебным положением, получил мошенническим путем финансовые средства самоуправления, использовав поддельный лист нетрудоспособности. В результате совершенных в феврале этого года мошеннических действий муниципалитету причинен ущерб на сумму не менее 855,71 евро.

В интересах следствия более подробную информацию о деле KNAB пока не предоставляет.

По данным агентства LETA, в настоящее время сотрудники бюро проводят обыск в здании Огрской краевой думы.

В 2009 году Хелманис уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Государственная полиция задержали его по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не транслировался компрометирующий сюжет об одном из депутатов самоуправления. Одновременно был задержан и владелец Огрского телевидения Артур Робежниекс.

Рижский окружной суд в апреле оставил в силе в отношение Хелманиса и Робежниекса приговор о штрафе в размере 38 000 евро за вымогательство в группе. Оба были обвинены в вымогательстве денег у тогдашнего депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.