KNAB задержал за мошенничество председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня утром задержало председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса (VL-TB/LNNK), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
В заявлении KNAB для прессы сообщается, что бюро проводит неотложные процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски.
Уголовный процесс начат 6 августа этого года по части 2-й ст. 318, части 1-й ст. 177 и части 1-й ст. 275 Уголовного закона - злоупотребление служебным положением, мошенничество, подделка печати на документе, который предоставляет право или освобождает от обязанностей, а также использование поддельного документа и печати.
Материалы уголовного дела содержат сведения о том, что Хелманис, предположительно злоупотребив служебным положением, получил мошенническим путем финансовые средства самоуправления, использовав поддельный лист нетрудоспособности. В результате совершенных в феврале этого года мошеннических действий муниципалитету причинен ущерб на сумму не менее 855,71 евро.
В интересах следствия более подробную информацию о деле KNAB пока не предоставляет.
По данным агентства LETA, в настоящее время сотрудники бюро проводят обыск в здании Огрской краевой думы.
В 2009 году Хелманис уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Государственная полиция задержали его по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на Огрском телевидении не транслировался компрометирующий сюжет об одном из депутатов самоуправления. Одновременно был задержан и владелец Огрского телевидения Артур Робежниекс.
Рижский окружной суд в апреле оставил в силе в отношение Хелманиса и Робежниекса приговор о штрафе в размере 38 000 евро за вымогательство в группе. Оба были обвинены в вымогательстве денег у тогдашнего депутата Огрской краевой думы Гунара Карклиньша перед муниципальными выборами.
Хелманис выдвинутые против него обвинения назвал политической расправой, так как Карклиньш являлся его политическим оппонентом. По словам Хелманиса, Карклиньш хотел добиться утверждения детальной планировки для строительства супермаркета, против чего он решительно возражал, так как на данной территории был создан мемориал репрессированным.