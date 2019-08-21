В ДТП в Елгаве попала автомашина VUGD

Во вторник вскоре после 11 часов в Елгаве, на перекрестке Добельского шоссе и ул. Сатиксмес, произошло ДТП - легковая автомашина врезалась в машину Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), которая с включенными маячками и звуковым сигналом ехала на происшествие в Ливберзе. Об этом агентству LETA рассказали в Государственной полиции.
По первоначальной информации, водитель автомашины Volkswagen Golf 1969 г. рожд. не уступила дорогу оперативному транспортному средству - автомашине VUGD Iveco.
Люди в аварии не пострадали, полиция выясняет ее обстоятельства.
Представитель VUGD Виктория Грибусте сообщила, что на вызов в Ливберзе, где горела куча сучьев, ехали два экипажа VUGD. Второй экипаж благополучно доехал и ликвидировал пожар.