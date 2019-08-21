Нагелс: Через 10 лет музею оккупации грозит банкротство

Он рассказал, что музей уже не такой, каким был 25 лет назад. Теперь это компания средней величины с 60 работниками и оборотом около миллиона евро в год, которая зависит от пожертвований и поддержки государства.

"Я видел, как компании, пытающиеся расширяться без рационального основания, просто становятся банкротами. Когда показываю числа, говорящие о том, что музею, возможно, через лет десять грозит банкротство, это никого не интересует, потому что идея такая: делаем, а деньги будут. Разве это ответственно?" - спрашивает Нагелс.

В то же время он признает, что у музея сейчас есть большие резервы средств, потому что в последнее время были получены несколько крупных завещательных пожертвований из Австралии, но объем рядовых пожертвований в последнее время невелик.

"Нельзя основывать будущее музея только на том, что люди продолжат умирать и оставлять нам большие суммы! Принимая во внимание все доходы музея, включая те, о которых позаботились поддерживающие структуры за рубежом, и государственные дотации, убытки музея в 2018 году составили около четверти миллиона евро", - рассказал Нагелс, добавив, что эта сумма была покрыта из завещанных музею денег, хотя следовало отложить эти деньги на черный день.

Нагелс считает, что в новой пристройке в музею - Доме будущего - необходимо ввести плату за вход в размере около 5 евро. Этот вопрос был обсужден на заседании общества Музея оккупации, однако его члены считают, что вход в музей должен оставаться бесплатным.

В свою очередь председатель правления общества Музея оккупации Валтерс Ноллендорфс подчеркнул, что аргументы директора основаны на данных за последние семь лет, в течение которых музей находится во временных помещениях в бывшем посольстве США.

"Да, сейчас показатели идут вниз. У нас есть только половина от того числа посетителей, которое было когда-то [на площади Стрелниеку]. Однако, после возвращения на старое место, в здание расширенного музея, число посетителей и доходы снова вырастут", - считает Ноллендорфс.

Как сообщалось ранее, Нагелс 20 августа ушел с должности директора музея. Эту должность он занимал в течение пяти лет - с 1 июля 2014 года.

В заявлении об уходе он указал на то, что правление общества музея вмешалось в его работу и жестко ограничило права директора по использованию средств. По его мнению, это вмешательство приведет, если еще не привело, к нерациональному использованию средств.