Из-за закрытия PNB banka более 10 000 клиентов не смогли получить пенсии и пособия

Из 10 342 клиентов, которым задержаны августовские пенсии и пособия, 2600 человек их уже получили. Некоторые, кто очень быстро обратился с заявлением, получили свои деньги своевременно.

До среды в VSAA зарегистрировано 10 444 заявления клиентов о смене банковского счета, и большая часть заявлений подана лично. Люди выбирали в основном банк Citadele, который выплачивает гарантированные возмещения.

Дайне сказала, что в центрах обслуживания клиентов VSAA по-прежнему много людей, особенно в Даугавпилсе, Лиепае и Риге. Агентство привлекло для их обслуживания дополнительных работников.

Дайне напомнила, что все, кто получал пенсии и пособия на счета в PNB bankа, должны открыть новый счет в другом банке или почтовой расчетной системе. О новом счете нужно подать заявление в VSAA, и выплата будет сделана в течение трех рабочих дней.

Заявления в VSAA можно подавать не только лично в филиалах учреждений и единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений, но и по почте, электронной почте edoc@vsaa.gov.lv или на портале www.latvija.lv.