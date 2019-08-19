Акционеры и правление PNB Banka объявили о платежеспособности банка

В PNB Banka указали, что сразу после объявленного Европейским центральным банком (ЕЦБ) и правлением Единого регулятора решения, банк немедленно обратился в эти учреждения, запросив полный текст принятых решений. ЕЦБ никакого ответа, по сути, не предоставил. В свою очередь, правление Единого регулятора лишь указало, что стоит оценить, какие части решения вообще могут быть предоставлены банку.

Банк также желал выяснить, на каком основании правление Единого регламента указало, что PNB Banka будет ликвидирован в соответствии с местными законами. Новые акционеры и правление банка считают, что правление Единого регламента не является тем учреждением, которое имеет право принимать решение о ликвидации PNB Banka, согласно действующим в Латвии законам.

Решение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) было неожиданным для банка. Отмечается, что FKTK не обосновала, как и почему была установлена недоступность вкладов.

Новые акционеры и правление банка используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и средства правовой защиты, чтобы оспорить любые попытки начать процесс неплатежеспособности в суде Латвии и, в связи с этим они будут просить суд Латвии получить инструкции Суда Евросоюза, соответствующие применяемым правовым актам Евросоюза.

Новые акционеры и правление банка сохранят все свои права и средства правовой защиты, которые предусмотрены и на латвийском, и на европейском уровне и, выходят из договоров о защите инвестиций. В том числе и из договора заключенного между Латвией и США. В связи с этим акционеры банка PNB уже связались с посольством США в Риге.

Акционеры и правление банка также напоминают об ответственности латвийских и европейских учреждений обеспечить правдивое и надежное урегулировариние банковского сектора в Латвии. Внешние наблюдатели (например, правительство США), а также ответственные учреждения в Латвии признали, что в связи с этим есть серьезные проблемы. Упомянутым учреждениям и судам нужно позволить взять на себя ответственность за эти проблемы и возобновить доверие к системе.

Проведенная ЕЦБ оценка финансового состояния PNB Banka должна быть пересмотрена в совокупности с заключениями аудиторов банка и оценками FKTK. Акционеры и правление банка выразили опасения, что по неизвестным причинам по отношению к PNB Banka относятся не так как к любому другому банку в Латвии или в Европе, который находится в похожих обстоятельствах.